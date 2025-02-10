Не делайте эту ошибку: как правильно обрезать цветы, чтобы они долго были свежими
Букет цветов - это нежный и романтический подарок на День святого Валентина. Но чтобы цветы не завяли уже на следующий день, нужно правильно ухаживать за ними и не делать ошибок при обрезке стебля.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу флористки Елены Дрючан рассказывает основные правила ухода, которые помогут сохранить красоту цветов на много дней.
Как правильно обрезать стебель у цветов
Многие люди обрезают стебли обычными ножницами, но это серьезная ошибка. Лезвия ножниц могут слишком сильно сдавить стебель, повреждая капилляры, через которые цветок получает влагу. Это затрудняет поглощение воды, и даже если цветок стоит в вазе с чистой водой, он начнет быстро увядать.
Чтобы избежать этого, нужно использовать острый нож или садовый секатор. Они делают ровный и чистый срез без повреждения тканей стебля. Очень важно выполнить срез под углом 45 градусов - это увеличивает площадь поверхности, через которую цветок впитывает воду, и не позволяет стеблю плотно ложиться на дно вазы, блокируя поток жидкости.
Еще один важный нюанс - обрезку нужно делать под водой. Если срезать стебель на воздухе, в капиллярах может образоваться воздушная пробка, которая перекроет доступ воды. Поэтому лучший способ - наполнить миску или раковину водой и прямо в ней сделать свежий срез.
Также важно регулярно обновлять срезы - примерно каждые два дня. Это помогает очистить капилляры от возможных загрязнений и улучшает поглощение влаги.
Как часто надо менять воду для квитов
Чтобы цветы дольше оставались свежими, нужно использовать фильтрованную или отстоянную воду комнатной температуры. Холодная вода может вызвать стресс у растений, а слишком горячая - ускорить их старение.
Меняйте воду ежедневно, чтобы предотвратить размножение бактерий, которые закупоривают сосуды стеблей и мешают цветам получать влагу. Добавьте в воду несколько капель лимонного сока или уксуса - это снизит уровень бактерий и продлит жизнь букета.
Чтобы цветы стояли долго и были свежими, за ними надо правильно ухаживать (фото: Freepik.com)
Подкормка для продления свежести
Чтобы цветы дольше оставались красивыми, можно добавить в воду специальные подкормки, которые продаются в цветочных магазинах. Но если их нет, можно воспользоваться домашними средствами:
- Сахар: обеспечивает цветы питательными веществами (1 чайная ложка на 1 л воды).
- Аспирин: помогает снизить уровень бактерий (половина таблетки на 1 л воды).
- Активированный уголь: очищает воду и предотвращает ее закисание (1 измельченная таблетка на 1 л воды).
Не стоит добавлять все средства сразу - выберите один из вариантов, чтобы избежать перенасыщения.
Выбор правильного места для букета
Букет следует размещать подальше от прямых солнечных лучей, батарей и сквозняков. Высокая температура и сухой воздух ускоряют испарение влаги, что ведет к быстрому увяданию цветов.
Также следует избегать размещения букета рядом с фруктами, особенно яблоками и бананами. Они выделяют этилен - газ, который ускоряет процесс старения растений.
Уход за разными видами цветов
Каждый вид цветов имеет свои особенности ухода:
- Розы: перед тем как поставить их в вазу, нужно удалить нижние листья, чтобы они не загнивали в воде.
- Тюльпаны: растут даже после срезки, поэтому их стоит подрезать каждые 2 дня.
- Лилии: лучше удалять тычинки с пыльцой, чтобы продлить свежесть лепестков.
- Гвоздики: любят слабокислую воду, поэтому им можно добавить немного лимонного сока.
- Хризантемы: нужно регулярно менять воду, чтобы избежать загнивания стеблей.
Ранее мы писали, как и что делать, чтобы цветы в вазе стояли дольше.
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