Не делайте эту ошибку: как правильно обрезать цветы, чтобы они долго были свежими

Букет цветов - это нежный и романтический подарок на День святого Валентина. Но чтобы цветы не завяли уже на следующий день, нужно правильно ухаживать за ними и не делать ошибок при обрезке стебля.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу флористки Елены Дрючан рассказывает основные правила ухода, которые помогут сохранить красоту цветов на много дней.

Как правильно обрезать стебель у цветов

Многие люди обрезают стебли обычными ножницами, но это серьезная ошибка. Лезвия ножниц могут слишком сильно сдавить стебель, повреждая капилляры, через которые цветок получает влагу. Это затрудняет поглощение воды, и даже если цветок стоит в вазе с чистой водой, он начнет быстро увядать.

Чтобы избежать этого, нужно использовать острый нож или садовый секатор. Они делают ровный и чистый срез без повреждения тканей стебля. Очень важно выполнить срез под углом 45 градусов - это увеличивает площадь поверхности, через которую цветок впитывает воду, и не позволяет стеблю плотно ложиться на дно вазы, блокируя поток жидкости.

Еще один важный нюанс - обрезку нужно делать под водой. Если срезать стебель на воздухе, в капиллярах может образоваться воздушная пробка, которая перекроет доступ воды. Поэтому лучший способ - наполнить миску или раковину водой и прямо в ней сделать свежий срез.

Также важно регулярно обновлять срезы - примерно каждые два дня. Это помогает очистить капилляры от возможных загрязнений и улучшает поглощение влаги.

Как часто надо менять воду для квитов

Чтобы цветы дольше оставались свежими, нужно использовать фильтрованную или отстоянную воду комнатной температуры. Холодная вода может вызвать стресс у растений, а слишком горячая - ускорить их старение.

Меняйте воду ежедневно, чтобы предотвратить размножение бактерий, которые закупоривают сосуды стеблей и мешают цветам получать влагу. Добавьте в воду несколько капель лимонного сока или уксуса - это снизит уровень бактерий и продлит жизнь букета.

Чтобы цветы стояли долго и были свежими, за ними надо правильно ухаживать (фото: Freepik.com)

Подкормка для продления свежести

Чтобы цветы дольше оставались красивыми, можно добавить в воду специальные подкормки, которые продаются в цветочных магазинах. Но если их нет, можно воспользоваться домашними средствами:

Сахар: обеспечивает цветы питательными веществами (1 чайная ложка на 1 л воды).

обеспечивает цветы питательными веществами (1 чайная ложка на 1 л воды). Аспирин: помогает снизить уровень бактерий (половина таблетки на 1 л воды).

помогает снизить уровень бактерий (половина таблетки на 1 л воды). Активированный уголь: очищает воду и предотвращает ее закисание (1 измельченная таблетка на 1 л воды).

Не стоит добавлять все средства сразу - выберите один из вариантов, чтобы избежать перенасыщения.

Выбор правильного места для букета

Букет следует размещать подальше от прямых солнечных лучей, батарей и сквозняков. Высокая температура и сухой воздух ускоряют испарение влаги, что ведет к быстрому увяданию цветов.

Также следует избегать размещения букета рядом с фруктами, особенно яблоками и бананами. Они выделяют этилен - газ, который ускоряет процесс старения растений.

Уход за разными видами цветов

Каждый вид цветов имеет свои особенности ухода: