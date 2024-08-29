Як і що робити, щоб квіти у вазі стояли довше

Квітами хочеться милуватися якомога довше, проте, зрізані, всихають вони зазвичай досить швидко. Втім, декілька методів можуть допомогти рослинам простояти довше.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, що можна зробити, щоб квіти простояли в вазі довше.

Як зберегти зрізані квіти свіжими

Зазвичай, щойно квітковий подарунок потрапляє в новий дім, неминуче починають шукати вазу. Однак, щоб букет простояв довше, певні дії потрібно зробити ледь не з порогу.

Зніміть упаковку

Будь-яку обгортку або упаковку, особливо якщо вона зроблена з пластику, завжди слід утилізувати перед тим, як підготувати квіти до переміщення в воду.

Видалення будь-якої обгортки, якою б гарною вона не була, є абсолютно необхідним, оскільки вона може заважати вашим квітам вільно дихати.

Обріжте стебла

Наступний крок - правильно обрізати стебла. Насамперед вкорочувати стеблини необхідно під кутом в 45 градусів. Це найкращий спосіб створити на стеблі достатню площу для кращого поглинання води.

Хоча садові ножиці - оптимальний вибір, підійдуть також звичайні міцні ножиці або ніж. Крім цього, щоб квіти залишалися свіжими довше, цю процедуру радять повторювати раз на два дні.

Завжди використовуйте чисті інструменти

Бактерії засмічують стебла і ускладнюють поглинання води вашими квітами. Завжди підрізайте квіти чистими ножицями, і складайте стебла у добре вимиті відра або вази.

Зрізайте зайве листя

Все листя внизу стебел, які опиняться під водою, необхідно зрізати. Адже після того, як ви поставили букет у вазу, занурена органіка стає живильним середовищем для мікроорганізмів.

Обрізання зайвого листя допоможе квітам залишатися свіжими (фото: Freepik)

Ці мікроорганізми є основним каталізатором швидкого в'янення квітки.

Оберіть вазу правильного розміру

Кожен букет потребує відповідної вази, щоб по-справжньому продемонструвати свою красу. У маленькій посудині ніколи не буде достатньо води, а велика не зможе підтримувати квіти у вертикальному положенні.

Використовуйте лише холодну воду

Хоча гаряча вода іноді використовується флористами для прискорення цвітіння, насправді будь-яка зрізана квітка може постраждати від такого підходу. Гаряча вода може пошкодити ніжні стебла і прискорити поширення бактерій, які стимулюють в'янення.

Натомість використовуйте прохолодну воду, попередньо відстоявши її в окремій посудині протягом 2-3 годин.

Створіть комфортні умови для квітів

Хоча рослинам потрібне сонце, зрізані квіти вимагають дещо інших умов. Після того, як букети будуть сформовані, тримайте їх у прохолодному місці, подалі від прямих сонячних променів та джерел тепла.

Оберіть місце, де ставити букети вдома (ілюстративне фото: Freepik)

Композиція, розміщена на батареї, на яку через вікно потрапляє сонячне світло, зів'яне набагато швидше, ніж та, що стоїть у прохолодному місці, подалі від сонячних променів.Також це залежить від виду квітів:

трояндам потрібне прохолодне та сухе приміщення, крім цього, додавання 1 ст. л. яблучного оцту або горілки може допомогти їм простояти довше;

півонії люблять прохолоду, близько 16-18 градусів тепла;

тюльпани почуватимуться добре, якщо тримати їх у прохолодних приміщеннях, подалі від протягів, час від часу доливаючи в вазу прохолодну воду;

соняхи натомість люблять розташування на сонці, а їхній аромат може підсилити 1 ст. л. цукру.

Підгодовуйте квіти

Квіткові букети потребують правильного харчування, яке забезпечує їх життєво важливими поживними речовинами та запобігає в'яненню. Хоча такі добавки зручно купувати в будь-якому квітковому або садовому магазині, також досить легко приготувати власну суміш.

Найпоширеніші розчини складаються з наступних інгредієнтів:

подрібнена таблетка аспірину;

2 ст. л. цукру і 1 ст. л. оцту.

Не забувайте підгодовувати зрізані квіти (фото: Freepik)

Поставте вазу подалі від фруктів та овочів

Хоча фрукти є здоровою та смачною закускою, вони мають шкідливий вплив на більшість букетів. Наприклад, яблука та банани виділяють природний газ етилен, який є основною причиною значно швидшого в'янення квітів.

Міняйте воду в вазі

Оновлюйте воду у вазі так часто, як це необхідно. Від того, які квіти ви вибрали, залежить, як швидко вода стане каламутною. Такі квіти, як деревій, хризантеми та цинії, відомі як "брудні" квіти.

Це означає, що вони швидше за інших забруднюють воду у вазі. Намагайтеся, щоб завжди була свіжа, прозора, чиста вода.

Якщо букет квітів простий, вилийте всю воду, обріжте стебла, вимийте вазу і поставте букет назад у чисту посудину зі свіжою водою. Якщо є можливість, промивайте вазу кожні пару днів.