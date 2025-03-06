Не робіть цієї помилки! Чим не можна мити індукційну плиту, щоб не купувати нову

Індукційні плити - це не лише стильний елемент кухні, а й зручний, економічний пристрій для приготування їжі. Однак їхня склокерамічна поверхня потребує дбайливого догляду: неправильне миття може залишити подряпини, розводи й навіть пошкодити робочу зону.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, чим категорично не можна мити індукційну варильну панель і які засоби допоможуть зберегти її в ідеальному стані.

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Що може пошкодити плиту

Перше правило догляду за індукційною плитою - жодних абразивних порошків! Навіть найдрібніші частинки таких засобів можуть залишити подряпини на гладкій поверхні.

Не менш небезпечні металеві губки та щітки: вони не лише пошкодять склокераміку, а й знизять ефективність нагріву. Хімічно агресивні речовини, такі як хлорвмісні відбілювачі та кислотні очищувачі, можуть зіпсувати захисне покриття та зробити панель більш уразливою до забруднень.

Небезпеку становлять також чистячі пасти з великими гранулами, які залишають мікроподряпини. Кип’яток теж під забороною - різкий перепад температур може спричинити розтріскування поверхні.

Крім того, не варто використовувати пароочисники: інтенсивний вплив пари може порушити роботу сенсорних кнопок і спричинити поломку.

Безпечні інструменти для чищення плити

Для догляду за індукційною плитою підходять лише м’які та делікатні матеріали. Найкраще використовувати губки без абразивного шару, серветки з мікрофібри або бавовняні ганчірки, які не залишають розводів.

Якщо забруднення сильне, можна взяти пластиковий або гумовий шкребок, спеціально призначений для склокерамічних поверхонь. Паперові рушники також підійдуть для видалення залишків рідини, але терти ними панель не варто, оскільки вони можуть залишити подряпини.

Вибираючи губку, важливо стежити, щоб вона не мала жорсткої сторони - іноді навіть звичайні поролонові губки містять невеликі абразивні вкраплення.

Ще один хороший варіант - спеціальні силіконові серветки, які м’яко очищають поверхню, не пошкоджуючи захисний шар. А ось щітки, навіть із м’якою щетиною, краще не використовувати, адже вони можуть залишати мікроподряпини, які з часом стають помітними.

Індукційна плита потребує спеціального догляду (фото: Freepik.com)

Домашні засоби для чищення плити

Засіб для миття посуду - м’яка гелева текстура не дряпає поверхню, а склад ефективно розчиняє жир. Достатньо нанести кілька крапель на вологу губку та протерти плиту.

Харчова сода - добре усуває засохлі забруднення. Нанесіть трохи соди на вологу ганчірку та акуратно потріть поверхню.

Оцет і вода - розчин оцту не тільки розщеплює жир і нагар, а й дезінфікує плиту. Після висихання не залишає розводів.

Оцет і сода - чудовий засіб для глибокого очищення. Посипте забруднені місця содою, змочіть оцтом і залиште на 15 хвилин, потім видаліть залишки вологою серветкою.

Зубна паста - м’які абразивні частинки добре полірують склокераміку, не пошкоджуючи її. Головне - уникати паст із відбілювальним ефектом.

Як правильно мити плиту, щоб не пошкодити її

Перед чищенням індукційну плиту потрібно вимкнути й дати їй повністю охолонути - гаряча поверхня може вступити в реакцію з мийними засобами, що призведе до появи розводів або пошкоджень.

Починати прибирання краще із сухого видалення крихт і залишків їжі за допомогою м’якої серветки. Якщо на плиті є пригорілі плями, їх можна трохи розм’якшити теплою водою, а потім акуратно видалити спеціальним шкребком.

Наносити рідкі або кремові засоби краще на серветку, а не прямо на плиту, щоб уникнути зайвої вологи в зоні сенсорів. Після чищення обов’язково протріть поверхню сухою тканиною, щоб не залишилося розводів.

Для надання блиску можна використати краплю рослинної олії: вона створить захисну плівку, що запобігатиме появі нових забруднень. Головне - не переборщити з олією, інакше вона притягуватиме пил і жир.

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