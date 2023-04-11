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Не робіть ці 2 речі з орхідеєю, інакше вона скине квіти

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Вівторок 11 квітня 2023 08:01
Не робіть ці 2 речі з орхідеєю, інакше вона скине квіти Що не можна робити з орхідеєю (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Орхідея в цілому невибаглива квітка, але є певні правила догляду, порушивши які, можна нашкодити кімнатній рослині. Особливо обережними треба бути, коли ваш фаленопсис квітне.

Про це розповіла квітникарка з TikTok блогу Світ орхідей.

Провітрювання

Не можна відчиняти вікно, на якому стоять орхідеї, коли на вулиці холодна пора: рання весна, зима чи холодна осінь.

Коли приходить потепління, як от в середині квітня, вікно відчиняти можна - орхідеї люблять приток свіжого повітря.

Якщо відкрити вікно взимку, коли мороз і холодно, орхідеї від потоку холодного повітря можуть стресувати. Рослина може скинути квіти і бутони!

Не робіть ці 2 речі з орхідеєю, інакше вона скине квіти

Правильно доглядайте за орхідеями і вони вам віддячать (фото: pixabay)

Підживлення

Орхідею не можна підживлювати, коли вона квітне. Якщо це зробити, квіти прив'януть і вона може їх скинути.

Для рослини підживлення в цей час - це стрес, саме тому вона реагує припиненням цвітіння.

Підживлювати орхідеї треба, коли вони:

  • перецвіли,
  • в період росту коріння,
  • коли росте листя,
  • коли з'являються квітконоси.

Коли вже є бутони чи квіти, орхідею підживлювати не можна!

Раніше ми писали про 4 простих правила, з якими ваші орхідеї будуть часто і гарно квітнути.

Також дізнайтеся, що треба обов'язково зробити з орхідеями у квітні.

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