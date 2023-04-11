Не робіть ці 2 речі з орхідеєю, інакше вона скине квіти
Орхідея в цілому невибаглива квітка, але є певні правила догляду, порушивши які, можна нашкодити кімнатній рослині. Особливо обережними треба бути, коли ваш фаленопсис квітне.
Про це розповіла квітникарка з TikTok блогу Світ орхідей.
Провітрювання
Не можна відчиняти вікно, на якому стоять орхідеї, коли на вулиці холодна пора: рання весна, зима чи холодна осінь.
Коли приходить потепління, як от в середині квітня, вікно відчиняти можна - орхідеї люблять приток свіжого повітря.
Якщо відкрити вікно взимку, коли мороз і холодно, орхідеї від потоку холодного повітря можуть стресувати. Рослина може скинути квіти і бутони!
Правильно доглядайте за орхідеями і вони вам віддячать (фото: pixabay)
Підживлення
Орхідею не можна підживлювати, коли вона квітне. Якщо це зробити, квіти прив'януть і вона може їх скинути.
Для рослини підживлення в цей час - це стрес, саме тому вона реагує припиненням цвітіння.
Підживлювати орхідеї треба, коли вони:
- перецвіли,
- в період росту коріння,
- коли росте листя,
- коли з'являються квітконоси.
Коли вже є бутони чи квіти, орхідею підживлювати не можна!
Раніше ми писали про 4 простих правила, з якими ваші орхідеї будуть часто і гарно квітнути.
Також дізнайтеся, що треба обов'язково зробити з орхідеями у квітні.