4 простих правила, з якими ваші орхідеї будуть часто і гарно квітнути
У правильному догляді за орхідеями існує чотири простих правила, завдяки яким вона розкішно і часто квітнутиме.
Про це розповіла квітникарка з TikTok Світ орхідей.
Правило №1: багато світла
Орхідеї дуже люблять світло, але не пряме сонячне. Для цього з весни по осінь рослини, які ростуть на підвіконні, треба притіняти. Інакше вони отримають опіки на чутливому до сонця листі.
Правило №2: врегульований полив
Він має бути в міру підсихання коріння: якщо воно посіріло, можна полити, якщо ще зелене - зачекати. Але не допускайте зморщування коріння.
Занурте у трохи більшу місткість вазон з орхідеєю, щоб вона була на третину у воді. Потримайте кілька годин (2-3), поки рослина нап’ється. Але не треба тримати занадто довго у воді.
Правило №3: внесення добрив
Підживлювати орхідею треба в період вегетації: коли активно росте листя, коли вона починає викидати квітконоси, коли відцвіте. Категорично не можна підживлювати рослину, коли вона квітне, адже квіти просто зів’януть і обсипляться.
Правило №4: догляд за листям
Щоб листочки блищали, їх треба регулярно протирати водою від пилу, щоб вони були чистими і доглянутими.
І головне правило: ваша любов!
Квіти відчувають, коли їх люблять і за ними доглядають. Тоді вони віддячать вам гарним цвітінням і ростом.
Яке добриво обрати і як приготувати
Квітникарка рекомендує придбати "Витяжку з біогумусу". Поливають з періодичністю: 2-3 рази з добривом, потім простою водою. Розчиніть у 4 літрах води 1 ковпачок (50 мл) добрива. Гарно перемішайте.
Поливати з добривом треба із "замочуванням", як і при звичайному поливі.
@_svit_orkhidey Що потрібно для орхідей, щоб вони гарно квітли? Інстаграм _svit_orkhidey #світорхідей #орхідеї #орхідеяукраїна #домашніорхідеї #орхідеїдогляд #квіти #рослини #рослиниукраїна оригінальний звук - Світ орхідей
Раніше ми писали, що треба обов'язково зробити з орхідеями у квітні.
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