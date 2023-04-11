Не делайте эти 2 вещи с орхидеей, иначе она сбросит цветы

Орхидея в целом неприхотливый цветок, но есть определенные правила ухода, нарушив которые, можно навредить комнатному растению. Особенно осторожными нужно быть, когда ваш фаленопсис цветет.

Об этом рассказала цветочница из TikTok блога Світ орхідей.

Проветривание

Нельзя открывать окно, на котором стоят орхидеи, когда на улице холодное время: ранняя весна, зима или холодная осень.

Когда приходит потепление, как в середине апреля, окно открывать можно - орхидеи любят приток свежего воздуха.

Если открыть окно зимой, когда мороз и холодно, орхидеи от потока холодного воздуха могут испытывать стресс. Растение может сбросить цветы и бутоны!

Правильно ухаживайте за орхидеями и они отблагодарят вас (фото: pixabay)

Подкормка

Орхидею нельзя подкармливать, когда она цветет. Если это сделать, цветы завянут и она может их сбросить.

Для растения подкормки в это время - это стресс, именно поэтому она реагирует прекращением цветения.

Подкармливать орхидеи нужно, когда они:

перецвели,

в период роста корней,

когда растут листья,

когда появляются цветоносы.

Когда уже есть бутоны или цветы, орхидею подкармливать нельзя!