UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ось що потрібно зробити з постільною білизною, щоб регулярно висипатись

Що зробити, щоб міцно спати та висипатися (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Проблема безсоння або важкості заснути може турбувати багатьох людей. Експерти назвали традицію в скандинавських країнах, яка допомагає міцно спати вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror.

Що зробити, щоб швидко заснути

Невисипання може спричинити проблеми з фізичним і психічним здоров’ям, якщо їх не вирішувати.

Читайте РБК-Україна в Google News
постільна білизнаБезсонняЗдоров'я