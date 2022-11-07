Робіть це, якщо хочете нашкодити улюбленцю: міфи для власників тварин

Не біда, якщо певний міф є абсолютно нейтральним, проте є й такі, які можуть серйозно зашкодити тварині.

Навколо догляду за домашніми тваринами існує купа міфів. Вони з'являються через те, що улюбленці не можуть поговорити з господарем, а той робить висновки самостійно без консультації з фахівцем.

Ветеринар і зоопсихолог Лідія Лободіна розповідає , в які міфи вже давно не варто вірити власникам пухнастих чотирилапих.

Препарати від кліщів та бліх шкодять печінці та ниркам

Сучасні препарати максимально безпечні, якщо правильно обрати дозування. Натомість іксодові кліщі дуже небезпечні, оскільки вони переносять різні смертельні для тварини хвороби.

Обробити улюбленця набагато простіше, ніж лікувати ці важкі захворювання. У випадку зараження печінка та нирки постраждають з більшою ймовірністю, аніж від захисних препаратів.

Полин, лаванда, лимон допомагають від бліх та кліщів

Жодна рослина насправді не здатна ефективно боротися з ектопаразитами. Те саме стосується й нашийників, крапель з назвами "ЕКО" чи "БІО". Зазвичай вони дуже дешеві, проте лаванда та лимон в їхньому складі не захищають собак та котів від паразитів.

Вакцинація спричиняє рак

Після введення вакцини проти вірусної лейкемії кішок та сказу в кішок може розвинутися постін'єкційна саркома. Однак це трапляється лише у 30 випадках із 10 000. Імовірність захворіти та загинути у невакцинованої кішки набагато вища.

Вакциновані тварини мають набагато менші ризики померти від хвороби (фото: Freepik)

Тварина повинна народити хоча б раз для здоров'я

Якщо ви не плануєте спарювати тварину, тоді її потрібно вчасно каструвати. Оскільки несвоєчасна кастрація може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям.

Натомість якщо собаку стерилізувати до першої менструації, знижується ризик онкології молочної залози до 2%. Якщо між першою та другою - до 8%. Кастрація кішок до 6 місяців знижує ризик онкології молочної залози до 1%.

Кістки - обов'язкова складова раціону собак та важливе джерело кальцію

Надмірна кількість сирого м'яса у раціоні тварини може призвести до деформацій кісток внаслідок розвитку вторинного гіперпаратиреозу. Кальцій тварини отримують з якісного корму та м'яса, але в поєднанні з іншими важливими нутрієнтами.

Зокрема кістки часто призводять до пошкоджень зубів, закрепів, кишкової непрохідності, порушень роботи та травм шлунково-кишкового тракту, горлянки, ротової порожнини, через що у більшості випадків потрібне хірургічне втручання.

Рани можна обробляти йодом та зеленкою

Шкіра в домашніх тварин значно ніжніша та чутливіша, ніж у людей. Йод та зеленка можуть спричинити біль та опіки. Перед самостійною обробкою рани обов'язково проконсультуйтеся з ветеринаром.