Делайте это, если хотите навредить любимцу: мифы для владельцев животных

Не беда, если определенный миф абсолютно нейтрален, однако есть и такие, которые могут серьезно повредить животному.

Вокруг ухода за домашними животными существует множество мифов. Они появляются потому, что любимцы не могут поговорить с хозяином, а тот делает выводы самостоятельно без консультации со специалистом.

Ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина рассказывает , в какие мифы уже давно не стоит верить владельцам пушистых четырехлапых.

Препараты от клещей и блох вредят печени и почкам

Современные препараты максимально безопасны, если правильно выбрать дозировку. Иксодовые клещи очень опасны, поскольку они переносят различные смертельные для животного болезни.

Обработать любимца гораздо проще, чем лечить эти тяжелые заболевания. При заражении печень и почки пострадают с большей вероятностью, чем от защитных препаратов.

Полынь, лаванда, лимон помогают от блох и клещей

Ни одно растение на самом деле не способно эффективно бороться с эктопаразитом. То же касается и ошейников, капель с названиями "ЭКО" или "БИО". Обычно они очень дешевы, однако лаванда и лимон в их составе не защищают собак и кошек от паразитов.

Вакцинация вызывает рак

После введения вакцины против вирусной лейкемии кошек и бешенства у кошек может развиться постинъекционная саркома. Однако это случается только в 30 случаях из 10 000. Вероятность заболеть и погибнуть у невакцинированной кошки гораздо выше.

Вакцинированные животные имеют гораздо меньшие риски умереть от болезни (фото: Freepik)

Животное должно родить хотя бы раз для здоровья

Если вы не планируете спаривать животное, тогда его нужно вовремя кастрировать. Поскольку несвоевременная кастрация может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Если же собаку стерилизовать до первой менструации, снижается риск онкологии молочной железы до 2%. Если между первой и второй - до 8%. Кастрация кошек до 6 месяцев снижает риск онкологии молочной железы до 1%.

Кости - обязательная составляющая рациона собак и важный источник кальция

Чрезмерное количество сырого мяса в рационе животного может привести к деформациям костей вследствие развития вторичного гиперпаратиреоза. Кальций животного получают из качественного корма и мяса, но в сочетании с другими важными нутриентами.

В частности кости часто приводят к повреждениям зубов, запоров, кишечной непроходимости, нарушениям работы и травмам желудочно-кишечного тракта, глотки, полости рта, из-за чего в большинстве случаев требуется хирургическое вмешательство.

Раны можно обрабатывать йодом и зеленкой

Кожа у домашних животных значительно более нежная и чувствительная, чем у людей. Йод и зеленка могут вызвать боль и ожоги. Перед самостоятельной обработкой раны обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром.