Не робіть так: 5 помилок в макіяжі, які призводять до серйозних проблем з очима

Офтальмолог Німі Містрі розкрила п’ять найпоширеніших помилок і що може статися, якщо ви продовжите їх робити.

Робити макіяж на ходу

Нанесення макіяжу в поїзді, автобусі чи метро є звичайною практикою для багатьох.

Ця здавалося б проста звичка може мати жахливі наслідки для зору.

Зокрема, у громадських місцях є багато бактерій на сидіннях і поручнях.

Pseudomonas aeruginosa - це бактерія, яка може викликати серйозні очні інфекції, особливо в осіб, які носять контактні лінзи або мають ослаблений імунітет.

Симптоми цього типу інфекції включають:

біль

почервоніння

нечіткий зір

виразки

Лягати спати з макіяжем

Це може призвести до подряпин на рогівці, а потирання очей вранці може тільки погіршити ситуацію.

Після пошкодження рогівки бактерії та грибки можуть легше проникнути в око, що призведе до інфекції.

Якщо це не лікувати негайно, ці інфекції можуть сприяти росту кровоносних судин у рогівці, що призведе до утворення рубців.

До того ж, якщо регулярно не чистити пензлики для макіяжу, то можна занести інфекцію.

Варто ретельно змивати весь макіяж і використовувати засоби, які нешкідливі для очей.

Не чистити пензлики

Під час використання косметичних засобів виникає значний рівень мікробного забруднення, а наявність патогенних організмів становить потенційний ризик для здоров’я.

Брудні пензлики можуть призвести до бактеріального кон'юнктивіту, який може викликати жовті або зелені липкі виділення в оці.

Вживання прострочених засобів

Рідкі продукти, які використовуються поблизу очей, мають підвищений ризик поширення бактерій. Тому варто стежити за терміном придатності таких продуктів.

Підводки можна використовувати до одного року.

Порошкові продукти, такі як тіні, за умови правильного зберігання придатні до двох років.

Варто перевірити всі дати засобів в косметичці, щоб знати, як довго продукти можуть зберігатися для безпечного використання.

Ділитись засобами з друзями

Очі - це найбільш чутлива частина обличчя, яка містить багато персональних бактерій, тому, ділячись косметикою, ви наражаєте себе на ризик.

Перехресне зараження відбувається, коли ви використовуєте ті самі пензлики, туш, тіні та підводку з кимось іншим.

У іншої людини може бути інфекція, наприклад бактеріальний кон’юнктивіт, який дуже заразний. До того ж людина, з якою ви ділитеся косметикою, може навіть не знати, що у неї є інфекція.

Симптоми кон’юнктивіту можуть бути неприємними, але їх можна полегшити за допомогою очних крапель.