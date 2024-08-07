Не делайте так: 5 ошибок в макияже, приводящих к серьезным проблемам с глазами

Офтальмолог Неми Мистри раскрыла пять самых распространенных ошибок и что может произойти, если вы продолжите их делать.

Делать макияж на ходу

Нанесение макияжа в поезде, автобусе или метро является обычной практикой для многих.

Эта казалось бы простая привычка может иметь ужасающие последствия для зрения.

В частности, в общественных местах много бактерий на сиденьях и поручнях.

Pseudomonas aeruginosa - это бактерия, которая может вызвать серьезные глазные инфекции, особенно у человек, носящих контактные линзы или имеющих ослабленный иммунитет.

Симптомы этого типа инфекции включают в себя:

боль

покраснение

нечеткое зрение

язвы

Ложиться спать с макияжем

Это может привести к царапинам на роговице, а потирание глаз утром может только усугубить ситуацию.

После повреждения роговицы бактерии и грибки могут легче проникнуть в глаза, что приведет к инфекции.

Если не лечить немедленно, эти инфекции могут способствовать росту кровеносных сосудов в роговице, что приведет к образованию рубцов.

К тому же, если регулярно не чистить кисточки для макияжа, можно занести инфекцию.

Следует тщательно смывать весь макияж и использовать средства, которые безвредны для глаз.

Не чистить кисточки

При использовании косметических средств возникает значительный уровень микробного загрязнения, а наличие патогенных организмов составляет потенциальный риск для здоровья.

Грязные кисточки могут привести к бактериальному конъюнктивиту, который может вызвать желтые или зеленые липкие выделения в глазу.

Употребление просроченных средств

Жидкие продукты, используемые поблизости от глаз, имеют повышенный риск распространения бактерий. Поэтому следует следить за сроком годности таких продуктов.

Подводки можно использовать до одного года.

Порошковые продукты, такие как тени, при правильном хранении пригодны до двух лет.

Следует проверить все даты средств в косметичке, чтобы знать, как долго продукты могут храниться для безопасного использования.

Делиться средствами с друзьями

Глаза - это наиболее чувствительная часть лица, которая содержит много персональных бактерий, поэтому, делясь косметикой, вы подвергаете себя риску.

Перекрестное заражение происходит, когда вы используете те же кисточки, тушь, тени и подводку с кем-то другим.

У другого человека может быть инфекция, например бактериальный конъюнктивит, который очень заразен. К тому же человек, с которым вы делитесь косметикой, может даже не знать, что у него есть инфекция.

Симптомы конъюнктивита могут быть неприятными, но их можно облегчить с помощью глазных капель.