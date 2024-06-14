Офтальмолог розповіла про "процедури краси", які сильно шкодять очам
Ні для кого не секрет, що багато тенденцій краси та моди можуть шкодити здоров’ю. Офтальмолог розповів, які маніпуляції з очима можуть призвести до інфекції або чогось ще гіршого.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online.
Нарощування вій
Нарощені вії є розсадником бактерій і кліщів. Навіть якщо ви чистите їх щодня, ви все одно маєте вищий ризик мати бактерії на своїх віях.
За даними Американської академії офтальмології, вони потенційно можуть спричинити інфекцію повік або рогівки і навіть остаточну втрату вій.
Небезпека використання косметики або нарощення вій полягає в тому, що хімічні сполуки або часточки засобу потрапляють на слизову ока, порушуючи її природний стан. З’являється дискомфорт, відчуття чогось зайвого. Причому не лише під час нанесення макіяжу, а й після його видалення, особливо водостійкої туші та різноманітних глітерів.
Водостійка туш
Офтальмолог Ніколь Баїч розповіла, що засіб можуть подряпати поверхню ока, потенційно викликаючи подразнення та інфекцію. Натомість краще використовуйте тіні для повік - менша ймовірність того, що шматочки від них відшаровуються та потраплять вам в око.
Підводка для очей
Підводка може пошкодити залози, розташовані вздовж наших повік, які допомагають виробляти жир у наші сльози. Це може призвести до досить серйозної сухості очей.
Сироватка для вій
Не варто використовувати сироватки для вій, які містять простагландини. Це група ліпідів з гормоноподібними діями, які ваше тіло виробляє в основному в місцях пошкодження тканин або інфекції.
Хоча вони діють і подовжують ваші вії, але також можуть мати побічні ефекти: потемніння кольору очей і шкіри навколо.
Шкідливі інгредієнти
Найчастіше подразнюють очі такі складники косметики:
- ланолін (тваринний віск)
- консерванти, як-от парабени на кшталт метилпарабену, пропілпарабену
- синтетичні віддушки
- хімічні ультрафіолетові фільтри: авобензон, бензофенон, октилсаліцилат
- мінеральні та ефірні олії
- емульгатори
- лаурилсульфат натрію (SLS) і лауретсульфат натрію (SLES)
Раніше ми повідомляли, чи можна користуватись минулорічним сонцезахисним кремом.
Також ми писали, чому не можна купувати косметику "на розлив".