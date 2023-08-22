Не робіть так! Адвокат назвав 7 головних міфів щодо мобілізації в Україні

7 головних міфів про мобілізацію

Міф про розлучення з дружиною

Багато військовозобов'язаних вважають, що, якщо розлучитися і у рішенні суду пропишуть, що неповнолітня дитина проживає з вами - тоді людина не підлягає мобілізації.

Адвокат повідомив, що ще півроку тому ТЦК вважало це підставою для умовного надання статусу чоловіка, який самостійно виховує дитину віком до 18 років. Зараз такий номер не пройде.

"ТЦК вимагають, зокрема, рішення суду про позбавлення матері батьківських прав або встановлення факту самостійного виховання дитини. Не ходіть по нотаріусах і не укладайте договори на утримання дитини - це гроші на вітер", - пояснив Роман.

Міф про вручену повістку не вам особисто, а родичам

Повістка вважається належним чином врученою безпосередньо вам, особисто або шляхом вручення рекомендованого листа.

"Якби спосіб вручення повісток через родичів був законним - можна було б пів країни пересадити", - вважає Сімутін.

Міф про біологічне батьківство трьох дітей та мобілізацію

Ви не підлягатимете мобілізації, якщо ви є біологічним батьком трьох дітей, але ви їх утримуєте. Якщо ви не платите або у вас є заборгованість зі сплати аліментів - ви будете призвані і це є законним. А відстрочку отримає саме той чоловік, який одружився з вашою колишньою дружиною.

Міф про незаконність повісток та ТЦК

"Чесно, навіть коментувати не хочу. Але якщо у когось є бажання спробувати обрати таку форму захисту - удачі. Вдалої посадки", - відреагував Роман.

Міф про інвалідність та непридатність до армії

Правозахисник зазначив, що в Україні існує МСЕК (медико-соціальна експертна комісія) та ВЛК (військово-лікарська комісія), у них різні критерії оцінки придатності.

МСЕК може встановити другу групу інвалідності, а ВЛК визнати придатним до служби. Тут слід пам'ятати, незалежно від групи інвалідності ви можете проходити службу виключно в добровільному порядку, навіть якщо ВЛК вважає вас придатним.

Міф про студентів та людей з інвалідністю

Навіть у цих випадках вам можуть вручити повістку. Але для того, щоб вас не притягнули до відповідальності, ви повинні повідомити про підстави для відстрочки від мобілізації.

Міф про бронь на роботі

Сімутін повідомив, що багато хто думає, що якщо підприємство оформляє на вас бронь і вам вручили повістку, то можна спокійно йти в ТЦК і вас не мобілізують. Але це не так.

"Вас мобілізують. І таких випадків безліч. Вам слід дочекатися офіційного підтвердження бронювання", - наголосив адвокат.