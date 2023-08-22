Військком розповів, чи можуть представники ТЦК зупиняти транспорт для вручення повістки

В Україні продовжується мобілізація для поповнення резервів армії. Багатьом військовозобов'язаним почали видавати повістки у транспорті, але зупиняти його для цього ТЦК не можуть.

Що потрібно знати

Працівники ТЦК та СП не мають права зупиняти громадський транспорт, щоб вручати повістки пасажирам.

Зупинити транспортний засіб може лише Нацполіція.

"Таких випадків я, припустимо, не знаю, що військовослужбовці маршрутку зупиняють... Якщо ви стали свідками таких випадків, повідомляйте відповідні районні територіальні центри або звертайтеся до начальника обласного територіального центру, і ми вживатимемо заходів", - зазначив Гуренко.

Вручати повістки у громадських місцях представникам терцентрів комплектування дозволено.

"У зв'язку з тим, що не всі громадяни виконують правила військового обліку, виникає потреба уточнити їх облікові дані. Тільки з цією метою. Тому що громадяни, які перебувають на вулицях чи в громадських місцях, вони не всі підлягають заклику. Там сотні причин різних: стан здоров'я, освіта, бронювання, надання відстрочок, догляд за близькими своїми родичами та ін. Але вручати повістки їм дозволено, щоб уточнити їхні персональні дані. Чинним законодавством не заборонено вручати повістки у громадських місцях", - резюмував Андрій Гуренко.

Якою має бути законна повістка

Зверніть увагу, що на повістці для призовника мають бути заповнені такі поля:

назва "Повістка"

ПІБ військовозобов'язаного

адресу місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов'язаного

номер повістки

номер та дата розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов'язаного

дата, час та адреса ТЦК та СП для явки військовозобов'язаного

найменування посади керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради

підпис людини, яка видала повістку

дата видачі повістки

мокра печатка

Якщо ці обов'язкові реквізити повістки не дотримані, ви повинні повідомити про це уповноважених осіб та маєте повне право відмовитися від її отримання.