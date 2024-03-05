Робіть не менше семи разів на день: лікар назвав звичку, про яку всі забувають

Яка звичка важлива для здоров'я

Усі знають, що кожній людині потрібно намагатися випивати від 6 до 8 склянок води кожного дня.

Лікар Майкл Мослі розповів, що не потрібно насправді пити аж 6 - 8 склянок води кожного дня, є простий спосіб перевірити, чи достатньо тієї кількості, яку ви споживаєте кожного дня.

Дуже просте емпіричне правило полягає в тому, щоб намагатися випивати велику склянку води під час кожного прийому їжі.

Зокрема, так ви точно не забудете споживати воду, якщо будете пити її таким чином. Окрім того, дуже важливо підрахувати, скільки разів ви ходите до туалету кожного дня. Саме це допоможе визначити, чи ви п'єте досить багато води.

Лікар зазначив, що кількість відвідувань туалету може сигналізувати про те, чи ви достатньо споживаєте води. В нормі потрібно відвідувати вбиральню приблизно шість - сім разів на день.

"Якщо ви збираєтеся до туалету лише три-чотири рази на день, то, ймовірно, ви п’єте недостатньо. І якщо ви ходите більше семи чи восьми разів на день, то, ймовірно, ви п’єте занадто багато", - додав Майкл Мослі.

Ознаки зневоднення

До ознак помірного зневоднення відносять:

спрага

сухість у роті

темно-жовтий колір сечі та зменшення її кількості під час сечовипускання

суха і прохолодна шкіра

головний біль

судоми м’язів

Якщо ти зіткнулася зі зневодненням, то намагайтеся уникати вживання газованих напоїв, алкоголю, надмірно солодких напоїв чи кофеїну. Всі ці рідини дуже сушать слизові оболонки нашого організму та викликають спрагу.