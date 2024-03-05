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Делайте не менее семи раз в день: врач назвал привычку, о которой все забывают

Врач напомнил о важной для здоровья привычке (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы прожить долгую и счастливую жизнь, нужно следить за состоянием здоровья. Есть важная привычка, о которой все забывают, но она оказывает положительное влияние на организм.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express Health.

Какая привычка важна для здоровья

Все знают, что каждому человеку нужно стараться выпивать от 6 до 8 стаканов воды каждый день.

Врач Майкл Мосли рассказал, что не нужно на самом деле пить 6-8 стаканов воды каждый день, есть простой способ проверить, достаточно ли того количества, которое вы потребляете каждый день.

Очень простое эмпирическое правило состоит в том, чтобы пытаться выпивать большой стакан воды во время каждого приема еды.

В частности, так вы точно не забудете потреблять воду, если пить ее таким образом. Кроме того, очень важно подсчитать, сколько раз вы ходите в туалет каждый день. Именно это поможет определить, пьете ли вы достаточно много воды.

Врач отметил, что количество посещений туалета может сигнализировать о том, достаточно ли вы потребляете воды. В норме нужно посещать туалет примерно шесть - семь раз в день.

"Если вы собираетесь в туалет только три-четыре раза в день, то, вероятно, вы пьете недостаточно. И если вы ходите больше семи или восьми раз в день, то, вероятно, вы пьете слишком много", - добавил Майкл Мосли.

Признаки обезвоживания

К признакам умеренного обезвоживания относятся:

  • жажда
  • сухость во рту
  • темно-желтый цвет мочи и уменьшение ее количества во время мочеиспускания
  • сухая и прохладная кожа
  • головная боль
  • судороги мышц

Если ты столкнулась с обезвоживанием, старайтесь избегать употребления газированных напитков, алкоголя, чрезмерно сладких напитков или кофеина. Все эти жидкости очень сушат слизистые нашего организма и вызывают жажду.

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