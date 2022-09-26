Одна звичка, яка знижує ризик високого кров’яного тиску
Високий кров'яний тиск не тільки виснажує, й чинить дискомфорт, а й підвищує ймовірність серцевого нападу чи інсульту. Нелікований високий кров’яний тиск також може призвести до проблем із нирками, серцем, зором тощо. Щоб мінімізувати ризик, треба пам'ятати про головну звичку.
Про це пише EatThis.
Головна звичка - їсти менше солі
За словами доктора Джейкоба Хаскаловічі, співзасновника і головного лікаря спільноти Clearing, сіль підвищує кров’яний тиск, оскільки вона спонукає ваше тіло затримувати воду, що створює більше навантаження на судини.
Щоб допомогти собі, готуйте їжу вдома, а не купуйте готові напівфабрикати. Використовуйте ароматні спеції замість солі, і тримайтеся подалі від сильно оброблених продуктів, фастфуду та сильно солоних продуктів.
"Навіть невелике зменшення натрію в раціоні може покращити здоров’я серця та знизити високий кров'яний тиск приблизно на 5–6 мм рт. ст.", - розповідають в Клініці Майо.
Варто обмежити споживання натрію до 2300 міліграмів (мг) на день або менше. Однак більш низьке споживання натрію - 1500 мг на день або менше - ідеальне для більшості дорослих.
Інші поради для підтримки тиску в нормі
- Тримайте низький рівень стресу
"Коли ви перебуваєте в стані стресу, ваше тіло виробляє гормони, які допомагають впоратися з можливою надзвичайною ситуацією або будь-яким іншим, що викликає у вас стрес, тобто, серед іншого, ваше серце зазвичай б'ється швидше", – стверджує доктор Хаскаловічі.
- Стежте за вагою
Надто велика кількість жиру навколо талії може збільшити ризик високого кров’яного тиску. Тож, стежте за своїм харчуванням і фізичною активністю.
Раніше ми писали, як не можна вимірювати тиск.
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