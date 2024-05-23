"Робили дивні речі": Пивоваров розповів про пригоди на кордоні з РФ

Що співак робив біля кордонів РФ

За словами Пивоварова, він та його друзі могли доїхати до території країни-агресорки велосипедами, адже це дуже близько.

Вже у юності артист та його знаймові не були раді тому, що їхнє місто розташовано поруч з РФ.

"Ми на велосипедах із хлопцями доїжджали до кордону і робили дивні речі, крали чорний метал, наприклад. Нам вже тоді не подобалося, що ми живемо поруч із ними", - зізнався артист.

Пивоваров зазначив, що у хлопця в провінційному місті є два варіанти життя. Або він починає займатися "непристойними речами", або ж просто їде з міста.

"У мене не було можливості виїхати, бо я з дуже простої сім’ї. Мене виховали дві неймовірні жінки - моя мама і бабуся, вони пройшли непростий шлях зі мною і, я вважаю, виховали в мені найкращі цінності", - додав співак.

Артист розповів про життя біля кордонів РФ (скріншот)

Пивоваров звернувся до українців

Артист, який активно допомагає ЗСУ, нагадав про те, що підтримати військових можуть всі.

"Навіть якщо у вас немає можливості донатити матеріально, зараз у всіх військових є соціальні мережі, вони викладають відео. Їм важлива увага, для них це мотивація. Для них ваша подяка навіть у форматі лайків і коментарів також важлива", - зазначив Пивоваров.