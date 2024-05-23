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"Делали странные вещи": Пивоваров рассказал о приключениях на границе с РФ

Артем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)
Автор: Полина Иваненко

Украинский певец Артем Пивоваров вспомнил свою юность и рассказал о жизни в родном городе Харьковской области. Свое детство артист провел в Волчанске, от которого всего 15 километров в РФ.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), о приключениях на российской границе Пивоваров рассказал в интервью Рамине Эсхакзай, уже вышедшем на ее YouTube-канале.

Что певец делал у границы РФ

По словам Пивоварова, он и его друзья могли доехать до территории страны-агрессора на велосипедах, ведь это очень близко.

Уже в юности артист и его товарищи не были рады тому, что их город находится рядом с РФ.

"Мы на велосипедах с ребятами доезжали до границы и делали странные вещи, воровали черный металл, например. Нам уже тогда не нравилось, что мы живем рядом с ними", - признался артист.

Пивоваров отметил, что у парня в провинциальном городе есть два варианта жизни. Либо он начинает заниматься "непристойными вещами", либо просто уезжает из города.

"У меня не было возможности уехать, потому что я из очень простой семьи. Меня воспитали две невероятные женщины - моя мама и бабушка, они прошли непростой путь со мной и, я считаю, взрастили во мне лучшие ценности", - добавил певец.

Артист рассказал о жизни у границы РФ (скриншот)

Пивоваров обратился к украинцам

Артист, активно помогающий ВСУ, напомнил о том, что поддержать военных могут все.

"Даже если у вас нет возможности донатить материально, сейчас у всех военных есть социальные сети, они выкладывают видео. Им важно внимание, для них это мотивация. Для них ваша благодарность даже в формате лайков и комментариев тоже важна", - отметил Пивоваров.

 

Напомним, ранее Пивоваров раскрыл неизвестный факт о Klavdia Petrivna.

Кроме того, недавно мы уже рассказывали, что Виктору Павлику сделали операцию.

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