Ярмоленко повеселився на прес-конференції згадавши Роналду: "зв'яжіться зі мною" (відео)
Андрій Ярмоленко після перемоги над командою Північної Македонії (2:1) повеселився на прес-конференції. Капітан збірної України звернувся до спонсорів Євро 2020 - компаніям Coca-Cola і Heineken.
Він згадав недавні дії футболіста збірної Португалії Кріштіану Роналду, який прибрав пляшки Coca-Cola зі столу, і зробив все навпаки.
"А можна, я дещо зроблю? Я бачив, Роналду прибрав пляшки Coca-Cola. Я поставлю Coca-Cola, поставлю Heineken. Зв'яжіться зі мною", - сказав Ярмоленко, і розсміявшись підсунув до себе напої.
"Ярмоленко видав кращу післяматчеву прес-конференцію на Євро", - йдеться у підписі до відео.
Користувачі мережі прокоментували це.
- Містер позитив;
- Ярмола топ;
- Хахаха знатно угарнув з цих європейських клоунів;
- Той момент, коли хочеш бабок більше;
- 5 балів;
- Ярмола і по грі, і по прес-конференції показує, що його рано списали;
- Контракт на рекламу підписаний;
- Що творить чортяка;
- Зараз акції повернутися, та ще й зростуть.
Нагадаємо, після того, як Роналду прибрав зі столу пляшки з кока-колою під час прес-конференції після матчу з Угорщиною, схожий вчинок зробив французький футболіст Поль Погба. Він прибрав пляшку з пивом, яка стояла на столі.
Після цього в західних ЗМІ з'явилася інформація про те, що акції Coca-Cola впали, але банкір Сергій Фурса заявив, що це не так.