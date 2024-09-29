Різні типи ерекції і приховані оргазми. 8 питань про пеніс, яких соромляться чоловіки

Різні типи ерекції

Виявляється, у чоловіків може бути три різних типи ерекції. Різниця у тому, як вона виникає.

Перший тип - це рефлексогенна ерекція. Це така, яка виникає в результаті прямої стимуляції статевого члена.

Другий - психогенна, яка виникає в результаті візуальної стимуляції або сексуальних фантазій.

Третій тип - підсвідома ерекція, яка виникає без будь-якої фізичної стимуляції або збудження візуальних подразників. Тобто, це та, яка виникає під час сновидінь уві сні.

Пеніси ламаються

Пеніси не мають кісток, але вони можуть зламатися.

"Еректильна тканина може бути пошкоджена, що призведе до переломів статевого члена. Це зазвичай відбувається, коли до ерегованого пеніса раптово застосовують силу", - пояснює генеральний медичний директор, доктор Дана Марагутакіс.

Насправді розриви при переломах статевого члена є внутрішньою сполучною тканиною під назвою білкова оболонка, яка оточує еректильну тканину статевого члена. Коли кров наповнює пеніс під час ерекції, білкова оболонка розтягується і натягується, щоб зберегти свою форму.

Оскільки ерекція викликає напругу в сполучній тканині, саме ця ділянка ламається під час перелому пеніса, видаючи чіткий тріск або клацання. Така "кошмарна травма" може статися під час акробатичних сексуальних поз або навіть під час занять спортом.

Їжа може покращити ерекцію

За словами експерта, вислів "ти є тим, що ти їси" також стосується сексуального здоров'я. Ерекція виникає, коли пеніс твердне та росте, оскільки його тканини наповнюється кров'ю, тому має сенс, що споживання окремих продуктів, які сприяють прискоренню кровотоку, можуть дійсно сприяти цьому процесу.

До таких продуктів, за словами доктора Марагутакіс, відносяться ті, що багаті на оксид азоту. Наприклад, темний шоколад, кавун, буряк, часник і зелені листові овочі.

Вживання продуктів з високим вмістом цинку також може допомогти покращити ерекцію, оскільки ця поживна речовина важлива для рівня тестостерону та виробництва сперми. Гарними джерелами є: устриці, яловичина, курка, квасоля та горіхи.

Як у випадку з багатьма іншими аспектами вашого здоров'я, вода буде вашим найкращим другом, оскільки вона зволожить вас і допоможе підтримувати здоровий кровотік.

Чоловіки можуть еякулювати кілька разів за одну ерекцію

Як тільки чоловік досягає оргазму, ерекція падає. Однак деякі чоловіки можуть еякулювати декілька разів, зберігаючи ерекцію.

"Це може бути цілком нормальним для деяких людей, особливо якщо вони мають високий рівень збудження або особливо чутливі. Деякі люди мають коротший рефракторний період, який є періодом відновлення після оргазму, і це дозволяє їм досягти кількох оргазмів за відносно короткий час", - пояснює доктор.

Пеніси мають шипи

Пеніси не мають кісток. Але мають шипи, які є тільки у деяких тварин (шимпанзе, кажани, кішки, коали) - це "загострені ороговілі структури" на їхніх статевих органах.

"Вони можуть допомогти індукувати овуляцію або посилити відчуття під час статевої активності", - каже Марагутакіс.

Пеніс насправді довший, ніж здається

Деякі чоловіки можуть бути стурбованими розміром свого члена, хоча розмір насправді не є показником привабливості чи задоволення. Але насправді пеніс може бути довшим, ніж виглядає зовні.

"Приблизно 30% тканин, які утворюють чоловічу ерекцію, насправді є внутрішніми (тобто поширюються на тіло), тому не все це видно ззовні", - пояснює експерт.

Пеніс може зменшуватися

Для більшості зовнішній вигляд пеніса, ймовірно, не сильно зміниться протягом життя. Але деякі чоловіки можуть помітити деяке зменшення з роками.

"Є багато причин, включаючи високий кров'яний тиск і захворювання периферичних судин, які можуть призвести до зниження кровотоку до пеніса. Низький рівень тестостерону та старіння також можуть вплинути на розмір статевого члена, як і значний вигін через хворобу Пейроні", - пояснює доктор Філіппа Кей.

Вона додала, що на розмір статевого органу також впливають деякі види лікування раку простати, наприклад, радикальна простатектомія. А ще куріння та прийом певних ліків можуть з часом змінити зовнішній вигляд пеніса.

Для оргазму потрібна ерекція

Більшість вважає, що для досягнення кульмінації, обов'язково потрібна ерекція. Але, за словами доктора Марагутакіс, це не обов'язково так.

"Хоча ерекція часто асоціюється з сексуальним збудженням і оргазмом, це не сувора вимога для всіх людей. Деякі люди можуть відчувати оргазм без повної ерекції, і різні фактори можуть впливати на сексуальну реакцію", - зазначила експерт.