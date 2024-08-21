8 реальних фактів про жіночі та чоловічі статеві органи, у які складно повірити

Навіть дорослі люди не дуже добре знають, як функціонує та з чого складається їхня статева система. Справа ускладнюється тим, що взагалі ця сфера повна справжніх див, у які навіть складно повірити. Які є неймовірні факти про статеві органи, що викликають справжній шок?

Куріння може скоротити довжину статевого члена

Це не "лякалка", а правда - куріння може зменшити довжину статевого члена до одного сантиметра. Це пов'язано з тим, що ерекція залежить від кровообігу, а куріння спричиняє кальцифікацію судин, що ускладнює приплив крові під час ерекції.

Існує два типи пенісів

Пеніс може бути одного з двох типів: перший тип значно збільшується під час ерекції, тоді як другий тип лише трохи змінює розмір.

Згідно з міжнародним дослідженням, проведеним Men Today, 79% чоловіків мають пеніси першого типу, а 21% - другого.

Пеніс може функціонувати навіть після ампутації

Пенектомія - це операція з видалення частини або всього пеніса, яка може бути необхідною, наприклад, у разі раку. Однак, як стверджують бразильські вчені, навіть після видалення головки пенісу він може виконувати основні функції, такі як сечовипускання, секс і еякуляція.

Крім того, крайня плоть, яку було видалено, може бути відновлена шляхом спеціальних методів розтягування шкіри.

Пеніс може впливати на роботу мозку

Згідно з журналом Human Reproduction, у чоловіків, у яких пеніс у розслабленому стані трохи відхилений вліво (що є типовим для більшості), може домінувати ліва півкуля мозку. Ця півкуля відповідає за мовлення, логіку та математичні розрахунки.

Натомість права півкуля займається обробкою просторової та візуальної інформації.

Чи уявляли ви собі, що деякі жінки мають дві вагіни? (фото: Freepik.com)

Вагіна може змінювати колір і розмір

Інтимні органи не завжди мають пастельно-рожевий колір, як на плакатах у гінекологічному кабінеті. Під час сексуального збудження до вагіни приливає кров, що робить її темнішою. Перед менструацією вагіна та статеві губи можуть набувати фіолетового відтінку.

Також жіноча вагіна здатна змінювати розмір залежно від ситуації, подовжуючись під час збудження.

Клітор більший, ніж здається

Клітор, який анатомічно вважається невеликим горбком, насправді має складну будову і сягає 10 см у довжину. Французькі дослідники у 2009 році створили тривимірну модель, яка показала, що видима частина клітора є лише верхівкою айсберга.

Виявилося, що клітор має багато спільного з пенісом, адже до 12 тижня вагітності чоловічі та жіночі статеві органи розвиваються з одного й того ж зачатка.

Після пологів змінюється не тільки вагіна, але й вульва

Родовий шлях, через який народжується нове життя, після пологів зазнає значних змін. Вагіна під час пологів розтягується, а геніталії можуть бути розсічені лікарями для успішного завершення пологів.

Крім того, гормони, що виробляються під час вагітності, можуть змінювати розмір і форму вульви, що призводить до її потемніння або набряклості. Попри це, через деякий час вагіна зазвичай повертається до свого початкового стану.

У деяких жінок є дві вагіни

Це явище називається "подвоєння матки" і зустрічається дуже рідко - приблизно у однієї з трьох тисяч жінок. Патологія може характеризуватися наявністю двох маток, двох шийок матки або навіть двох вагін.

У таких жінок менструація може відбуватися двічі на місяць. Вагітність і пологи можливі, але ризик ускладнень при цьому значно підвищений.