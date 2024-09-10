Експерт розповів, як алкоголь шкодить жіночому здоров'ю та які хвороби викликає

Алкоголь у досить великих кількостях може негативно впливати на організм жінок. Як виявилось, такий напій може мати вплив на менструальний цикл жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror .

Вплив алкоголю на організм жінок

Алкоголь може перешкоджати виробленню та балансу основних жіночих статевих гормонів естрогену та прогестерону.

Експерт з питань гормонального здоров’я Майк Кочіс розповів, що алкоголь також може впливати на менструальний цикл, а також погіршувати інші захворювання, такі як синдром полікістозних яєчників та ендометріоз. Він попередив, що у жінок, які також надмірно п’ють, менопауза може настати раніше.

Алкоголь впливає на ендокринну систему та здатність організму регулювати гормони.

"Це може сильно вплинути на стабільність вашого настрою та репродуктивне здоров’я, особливо молодих жінок, чия репродуктивна система все ще розвивається", - зазначив експерт.

Уся знають, що категорично не можна пити алкоголь під час вагітності, оскільки це може призвести до викидня.

До того ж алкоголь також може вплинути на фертильність і ускладнити зачаття.

Алкоголь впливає на вивільнення гормонів, які регулюють овуляцію - лютеїнізуючого і фолікулостимулюючого гормону, що своєю чергою може збільшити ризик безпліддя.

Що варто знати

Алкоголь - це головна причина смертності та інвалідності для людей у віці 15-49 років та сьома причина для всіх вікових груп у світі.

Вік, генетика та загальний стан здоров’я можуть впливати на те, як алкоголь впливає на гормони людини. Людина з наявними захворюваннями може бути більш вразливою до негативного впливу алкоголю.

Утримуйтесь від вживання алкоголю на тиждень або місяць та прослідкуйте, як ви себе почуваєте фізично й емоційно. Перерва може стати хорошим способом почати менше пити.

Проаналізуйте, що викликає у вас бажання пити - якщо певні люди або місця спонукають вас до випивки, намагайтеся їх уникати або практикуйте способи ввічливої відмови.