Различные типы эрекции и скрытые оргазмы. 8 вопросов о пенисе, которых стесняются мужчины

Различные типы эрекции

Оказывается, у мужчин может быть три разных типа эрекции. Разница в том, как она возникает.

Первый тип - это рефлексогенная эрекция. Это такое, которое возникает в результате прямой стимуляции полового члена.

Второй - психогенная, возникающая в результате визуальной стимуляции или сексуальных фантазий.

Третий тип - подсознательная эрекция, возникающая без какой-либо физической стимуляции или возбуждения визуальных раздражителей. То есть, это та, которая возникает во время сновидений во сне.

Пенисы ломаются

Пенисы не имеют костей, но они могут сломаться.

"Эректильная ткань может быть повреждена, что приведет к переломам полового члена. Это обычно происходит, когда к эрегированному члену внезапно применяют силу", - объясняет генеральный медицинский директор, доктор Дана Марагутакис.

На самом деле, разрывы при переломах полового члена являются внутренней соединительной тканью под названием белковая оболочка, которая окружает эректильную ткань полового члена. Когда кровь заполняет пенис во время эрекции, белковая оболочка растягивается и натягивается, чтоб сохранить свою форму.

Поскольку эрекция вызывает напряжение в соединительной ткани, именно этот участок ломается во время перелома пениса, издавая четкий треск или щелчок. Такая "кошмарная травма" может произойти во время акробатических сексуальных поз или даже на занятиях спортом.

Еда может улучшить эрекцию

По словам эксперта, выражение "ты есть, что ты ешь" также касается сексуального здоровья. Эрекция возникает, когда пенис затвердевает и растет, поскольку его ткани наполняется кровью, поэтому имеет смысл, что потребление отдельных продуктов, способствующих ускорению кровотока, может действительно способствовать этому процессу.

К таким продуктам, по словам доктора Марагутакис, относятся богатые оксидом азота. К примеру, темный шоколад, арбуз, свекла, чеснок и зеленые листовые овощи.

Употребление продуктов с высоким содержанием цинка также поможет улучшить эрекцию, поскольку это питательное вещество важно для уровня тестостерона и производства спермы. Хорошими источниками являются: устрицы, говядина, курица, фасоль и орехи.

Как в случае со многими другими аспектами вашего здоровья, вода будет вашим лучшим другом, поскольку она увлажнит вас и поможет поддерживать здоровый кровоток.

Мужчины могут эякулировать несколько раз за одну эрекцию.

Как только мужчина достигает оргазма, эрекция падает. Однако некоторые мужчины могут эякулировать несколько раз, сохраняя эрекцию.

"Это может быть вполне нормальным для некоторых людей, особенно если они имеют высокий уровень возбуждения или особенно чувствительны. Некоторые люди имеют более короткий рефракторный период, являющийся периодом восстановления после оргазма, и это позволяет им достичь нескольких оргазмов за относительно короткое время", - объясняет доктор.

Пенисы имеют шипы

Пенисы не имеют костей. Но имеют шипы, которые есть только у некоторых животных (шимпанзе, летучие мыши, кошки, коалы) - это "остроконечные ороговевшие структуры" на их половых органах.

"Они могут помочь индуцировать овуляцию или усилить чувство во время половой активности", - говорит Марагутакис.

Пенис действительно длиннее, чем кажется

Некоторые мужчины могут быть озабочены размером своего члена, хотя размер на самом деле не является показателем привлекательности или удовольствия. Но на самом деле пенис может быть длиннее, чем выглядит снаружи.

"Приблизительно 30% тканей, образующих мужскую эрекцию, на самом деле являются внутренними (т.е. распространяются на тело), поэтому не все это видно извне", - объясняет эксперт.

Пенис может уменьшаться

Для большинства внешний вид пениса, вероятно, не сильно изменится в течение жизни. Но некоторые мужчины могут заметить некоторое убывание с годами.

"Есть много причин, включая высокое кровяное давление и заболевания периферических сосудов, которые могут привести к снижению кровотока к пенису. Низкий уровень тестостерона и старения также могут повлиять на размер полового члена, как и значительный изгиб из-за болезни Пейрони", - объясняет доктор Филиппа Кэй.

Она добавила, что на размер полового органа также влияют некоторые виды лечения рака простаты, например радикальная простатэктомия. А еще курение и прием определенного лекарства могут со временем изменить внешний вид пениса.

Для оргазма нужна эрекция

Большинство считает, что для достижения кульминации обязательно нужна эрекция. Но, по словам доктора Марагутакиса, это не обязательно так.

"Хотя эрекция часто ассоциируется с сексуальным возбуждением и оргазмом, это не строгое требование для всех людей. Некоторые люди могут испытывать оргазм без полной эрекции, и разные факторы могут влиять на сексуальную реакцию", - отметила эксперт.