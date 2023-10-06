Різне взуття і трендовий бант: Сара Джесіка Паркер вразила новим образом

Сара Джесіка Паркер з'явилась на публіці в різноколірних туфлях і з бантом

Паркер своїм новим образом нагадувала балерину в стильній чорній сукні з відкритими плечима від бренду Carolina Herrera, а також у різноколірних босоніжках від Dish з її власної колекції SJP. Саме босоніжки різних кольорів стали основною родзинкою образу Паркер.

Вони коштують 450 доларів, але вражають з першого погляду, адже взуття різного кольору виглядає незвично. Один босоніжок актриси був чорним, а інший був ліловим. Однак обидві босоніжки на шпильці мали зверху пряжку у формі ромба.

Сара Джесіка Паркер здивувала новим образом (фото: Getty images)

Ще однією родзинкою образу Сари Джесіки Паркер став величезний чорний бант, який жінка одягла на голову та ним же і зафіксувала свою зачіску.

До речі саме бант є доволі популярним трендом 2023 року, в різних розмірах, кольорах та варіаціях.

Сара Джесіка Паркер здивувала новим образом (фото: Getty images)

Варто сказати, що образ Сари дуже гармонійно виглядав з луком її чоловіка. 61-річний Бродерік на відміну від дружини, обрав для заходу класичний стиль, який складався з чорного жакета з класичними брюками та туфлями в тон. А також чоловік був у білій сорочці та з чорним метеликом.

Загалом такий цікавий образ Сари Джесіки Паркер не дивує, адже у серіалах, що зробили з неї зірку - “Секс у великому місті” та його продовженні “І просто так”, акторка завжди була одягнена у дуже нестандартні образи, які підкреслювали її індивідуальність.

Сара Джесіка Паркер здивувала новим образом (фото: Getty images)

В житті самої акторки так само і відбувається, адже вона обирає не менш оригінальні вбрання для різних світських заходів та для буденного життя.