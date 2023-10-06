Стиліст показала, з чим носити білі брендові шкарпетки, щоб це було стильно (фото)
Білі шкарпетки вже котрий сезон стають трендовою річчю гардероба. Варто знати, як їх правильно поєднувати, щоб не зіпсувати образ.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост стиліста Наталі Москаленко в Instagram.
Як правильно носити
Стиліст каже, що носити білі шкарпетки можна будь з чим. В минулих сезонах це були здебільшого лофери і кеди. Однак, зараз міксувати шкарпетки можна від босоніжок до чобіт.
"Щоб все це виглядало гармонійно дотримуйтесь правила - чим грубша підошва взуття, тим щільніші і обʼємніші шкарпетки можна міксувати", - йдеться у повідомленні.
Довжина шкарпеток залежатиме від вашого зросту. Також залежатиме від того, з яким взуттям ви хочете носити шкарпетки - наприклад, шкарпетки для черевиків будуть довшими, ніж шкарпетки для лоферів.
Матеріал шкарпеток залежатиме від власних вподобань. Якщо говорити про бюджетніший варіант, бавовняні шкарпетки з повітропроникного та міцного матеріалу - чудовий вибір, який слугуватиме вам у будь-яку пору року.
Приклади образів
Наталія Москаленко показала підбірку образів, як вдало поєднувати білі шкарпетки, щоб образ був стильним.
До того ж шкарпетки можуть не лише білими, головне правильно їх поєднувати.
Як правильно поєднувати трендові шкарпетки (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
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