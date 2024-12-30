Не ризикуйте своїм життям. 9 найкращих алкотестерів, які врятують вас від неприємностей

Алкоголь за кермом - це завжди ризик, який може призвести до трагічних наслідків. Щоб уникнути неприємних ситуацій і штрафів, важливо бути впевненим у своєму стані за кермом. Алкотестери - це зручні пристрої, які допоможуть вам перевірити рівень алкоголю в крові та прийняти правильне рішення.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 9 найкращих варіантів, які можна придбати в Україні.
Ціна: від 2 000 гривень
AlcoForce FC-3 - це один із найпопулярніших і найдоступніших алкотестерів, який можна купити в Україні. Він оснащений датчиком полімерного сенсора, який забезпечує високу точність вимірювань.
AlcoForce FC-3 швидко реагує на зміну концентрації алкоголю в повітрі, що видихається, і має невеликий розмір, що робить його зручним у використанні та перенесенні. Однією з головних особливостей є швидкий результат, який з'являється всього за кілька секунд.
Переваги:
AlcoForce FC-3
Ціна: 14 000 гривень
Draeger - це німецький бренд, який зарекомендував себе на ринку алкотестерів. Модель Alcotest 3820 вважається однією з найкращих у своїй категорії завдяки точним результатам і довговічності. Він оснащений каліброваним електрохімічним датчиком, що робить його ідеальним для більш точних вимірювань порівняно зі звичайними сенсорами.
Переваги:
Draeger Alcotest 3820
Ціна: 8 800 гривень
Алкотестер AlcoMate REVO являє собою професійний пристрій з електрохімічним сенсором. Цей прилад забезпечує більш точні результати порівняно з більшістю моделей з полімерними датчиками, що робить його найкращим вибором для приватного використання, якщо вам потрібна максимальна точність.
Переваги:
AlcoPro AlcoMate REVO
Ціна: 13 300 гривень
Алкотестер Sentech AL-9000 - це високоякісна модель з електрохімічним сенсором. Цей пристрій підходить як для особистого, так і для професійного використання. Він вирізняється високою чутливістю і точністю, а також простий в обслуговуванні, оскільки його можна легко калібрувати. Крім того, модель має пам'ять для зберігання останніх тестів.
Переваги:
Sentech AL-9000
Ціна: від 6 000 гривень
Blow 7000 - це ще один представник професійних алкотестерів, який ідеально підходить для використання в автоінспекції або в установах. Цей прилад оснащений електрохімічним датчиком і здатний працювати з високою точністю протягом тривалого часу.
Завдяки надійній конструкції і точним вимірюванням, цей тестер ідеально підходить для щоденного використання.
Переваги:
Blow 7000
Ціна: 35 000 гривень
Dräger Alcotest 5000 - це мобільний алкотестер, який ідеально підходить для використання в будь-яких умовах. Він оснащений високоякісним електрохімічним сенсором, який дає змогу отримувати точні результати навіть у складних умовах.
Цей прилад користується популярністю у правоохоронних органів, завдяки своїй надійності та довговічності.
Переваги:
Ціна: 1 500 гривень
Intego AL-6000 - це надійний прилад з полімерним сенсором, який відмінно підходить для повсякденного використання. Він надає результати за кілька секунд і має довговічність. Цей алкотестер відрізняється простотою і легкістю в обслуговуванні, що робить його зручним для більшості користувачів.
Переваги:
Intego AL-6000
Ціна: 4 600 гривень
Alcoscan AL-7000 - це професійний алкотестер, який активно використовується в різних сферах. Він оснащений електрохімічним датчиком, що забезпечує точні результати і довгострокову роботу. Модель вирізняється зручним екраном і хорошою ергономікою, а також дає змогу отримати результати всього за кілька секунд.
Переваги:
Alcoscan AL-7000
Ціна: 750 гривень
Breathalyzer AL-3000 - це ще одна модель, яка надає точні результати вимірювань і зручна у використанні. Компактний і легкий, цей алкотестер швидко реагує на зміни рівня алкоголю в диханні і відмінно підходить для особистого використання.
Переваги:
Breathalyzer AL-3000
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Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: Business Insider, Alctest, Andatech.