Не рискуйте своей жизнью. 9 лучших алкотестеров, которые спасут вас от неприятностей

AlcoForce FC-3

Цена: от 2 000 гривен

AlcoForce FC-3 - это один из самых популярных и доступных алкотестеров, который можно купить в Украине. Он оснащен датчиком полимерного сенсора, который обеспечивает высокую точность измерений.

AlcoForce FC-3 быстро реагирует на изменение концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе и имеет небольшой размер, что делает его удобным в использовании и переноске. Одной из главных особенностей является быстрый результат, который появляется всего через несколько секунд.

Преимущества:

Быстрая и точная диагностика

Компактные размеры

Низкая цена

AlcoForce FC-3

Draeger Alcotest 3820

Цена: 14 000 гривен

Draeger - это немецкий бренд, который зарекомендовал себя на рынке алкотестеров. Модель Alcotest 3820 считается одной из лучших в своей категории благодаря точным результатам и долговечности. Он оснащен калибруемым электрохимическим датчиком, что делает его идеальным для более точных измерений в сравнении с обычными сенсорами.

Преимущества:

Высокая точность измерений

Долговечность и надежность

Простота в использовании

Draeger Alcotest 3820

AlcoPro AlcoMate REVO

Цена: 8 800 гривен

Алкотестер AlcoMate REVO представляет собой профессиональное устройство с электрохимическим сенсором. Этот прибор обеспечивает более точные результаты по сравнению с большинством моделей с полимерными датчиками, что делает его лучшим выбором для частного использования, если вам нужна максимальная точность.

Преимущества:

Электрохимический датчик

Быстрое измерение и калибровка

Простой интерфейс и удобство использования

AlcoPro AlcoMate REVO

Sentech AL-9000

Цена: 13 300 гривен

Алкотестер Sentech AL-9000 - это высококачественная модель с электрохимическим сенсором. Это устройство подходит как для личного, так и для профессионального использования. Он отличается высокой чувствительностью и точностью, а также прост в обслуживании, поскольку его можно легко калибровать. Кроме того, модель имеет память для хранения последних тестов.

Преимущества:

Электрохимический датчик для высокой точности

Большой дисплей и простота эксплуатации

Возможность сохранения результатов

Sentech AL-9000

Blow 7000

Цена: от 6 000 гривен

Blow 7000 - это еще один представитель профессиональных алкотестеров, который идеально подходит для использования в автоинспекции или в учреждениях. Этот прибор оснащен электрохимическим датчиком и способен работать с высокой точностью на протяжении длительного времени.

Благодаря надежной конструкции и точным измерениям, этот тестер идеально подходит для ежедневного использования.

Преимущества:

Долговечность и высокая точность

Подходит для использования в различных сферах

Легкий и компактный

Blow 7000

Dräger Alcotest 5000

Цена: 35 000 гривен

Dräger Alcotest 5000 - это мобильный алкотестер, который идеально подходит для использования в любых условиях. Он оснащен высококачественным электрохимическим сенсором, который позволяет получать точные результаты даже в сложных условиях.

Этот прибор пользуется популярностью у правоохранительных органов, благодаря своей надежности и долговечности.

Преимущества:

Надежность и высокая точность

Простота использования

Компактность и удобство транспортировки

Intego AL-6000

Цена: 1 500 гривен

Intego AL-6000 - это надежный прибор с полимерным сенсором, который отлично подходит для повседневного использования. Он предоставляет результаты за несколько секунд и обладает долговечностью. Этот алкотестер отличается простотой и легкостью в обслуживании, что делает его удобным для большинства пользователей.

Преимущества:

Простота в использовании

Быстрое получение результатов

Доступная цена

Intego AL-6000

Alcoscan AL-7000

Цена: 4 600 гривен

Alcoscan AL-7000 - это профессиональный алкотестер, который активно используется в различных сферах. Он оснащен электрохимическим датчиком, что обеспечивает точные результаты и долгосрочную работу. Модель отличается удобным экраном и хорошей эргономикой, а также позволяет получить результаты всего за несколько секунд.

Преимущества:

Электрохимический сенсор

Высокая точность

Удобство использования и хранения

Alcoscan AL-7000

Breathalyzer AL-3000

Цена: 750 гривен

Breathalyzer AL-3000 - это еще одна модель, которая предоставляет точные результаты измерений и удобна в использовании. Компактный и легкий, этот алкотестер быстро реагирует на изменения уровня алкоголя в дыхании и отлично подходит для личного использования.

Преимущества:

Быстрое измерение

Простота эксплуатации

Компактные размеры

Breathalyzer AL-3000