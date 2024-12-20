До побачення, похмілля: їжа №1, яка знижує рівень алкоголю в крові

Вживання алкоголю може мати негативний вплив на здоров'я, особливо у великих кількостях. Однак деякі продукти можуть допомогти пом’якшити ці ефекти та полегшити відновлення організму.

Який продукт може полегшити стан після алкоголю на ранок, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.

Який продукт може полегшити похмілля

Одним із таких продуктів є яйце, яке також є одним із найбільш універсальних продуктів, які легко включити в наш раціон.

Чому ж саме яйця, запитаєте ви? Річ у тому, що яйця є чудовим джерелом високоякісного білка, необхідного для відновлення та регенерації клітин. Після вживання алкоголю організм потребує поживних речовин для відновлення, а білок допомагає відновлювати пошкоджені тканини та підтримувати належний баланс амінокислот.

Друга причина це те, що вони містять цистеїн. Яйця багаті цистеїном, амінокислотою, яка відіграє вирішальну роль у детоксикації печінки. Цистеїн допомагає розщеплювати ацетальдегід, токсичний побічний продукт метаболізму алкоголю, який може сприяти симптомам похмілля. Полегшуючи виведення цієї речовини, яйця можуть допомогти зменшити негативний вплив алкоголю.

Яйця містять кілька важливих вітамінів і мінералів, таких як:

Вітамін В12

Він необхідний для виробництва еритроцитів і правильного функціонування нервової системи.

Фолієва кислота

Допомагає у формуванні нових клітин і важлива для загального здоров'я.

Калій

Допомагає регулювати баланс рідини в організмі, що має вирішальне значення після вживання алкоголю, оскільки він має тенденцію до зневоднення.

Насичувальний ефект

Яйця дуже ситні завдяки вмісту білка та здорового жиру. Вживання їх може допомогти контролювати апетит і уникати їжі.