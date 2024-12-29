Лікар розповів, що обов'язково потрібно їсти та пити після вживання алкоголю

Після вживання алкоголю потрібно обирати корисні продукти, які будуть знижувати рівень цукру в крові та сприяти покращенню травлення. Лікар назвав фрукт, який здатний відновити гідратацію організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Що їсти після вживання алкоголю

Доктор Дональд Грант рекомендує їсти певні продукти після вживання алкоголю, щоб підвищити гідратацію та підвищити рівень цукру в крові. Зволоження є ключовим, якщо ви випили кілька напоїв.

" Повертаючись додому після нічного відпочинку, я настійно раджу людям вибирати зволожуючу їжу, оскільки це може допомогти відновити гідратацію, втрачену через вживання алкоголю. Банани є чудовим джерелом цього, а також забезпечують калієм - ключовою поживною речовиною, яку алкоголь також зменшує", - додав експерт.

Крім зволожуючих продуктів, варто вживати трохи вуглеводів, наприклад овес або кашу. Можна насолодитися бананом із кашею.

Ці продукти не тільки заспокоюють шлунок, але й містять складні вуглеводи, які допомагають при втомі та низькому рівні цукру в крові.

Також важливо замінити втрачену рідину такими напоями, як вода. Доктор Грант рекомендує пити кокосову воду, зокрема, для гідратації та електролітів.

Важливо пам'ятати, що безпечної дози алкоголю не існує. Якщо ви все ж плануєте пити спиртні напої, то потрібно спочатку поїсти.

"Важливо віддавати перевагу продуктам, які уповільнюють всмоктування алкоголю, це робить авокадо та яйця. Правильне харчування перед вечірньою прогулянкою може зменшити інтенсивність похмілля або взагалі запобігти йому", - зазначив доктор.

Чим не можна запивати алкоголь

Газовані напої, солодка випічка та надмірно солоні продукти є найневдалішими закусками при вживанні алкоголю.

В газованій воді міститься вуглекислий газ, який подразнює слизову оболонку шлунка, тим самим підвищуючи швидкість всмоктування спирту. В результаті людина швидко п'яніє і випиває набагато більше.