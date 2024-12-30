Не ризикуйте своїм життям. 9 найкращих алкотестерів, які врятують вас від неприємностей

Алкоголь за кермом - це завжди ризик, який може призвести до трагічних наслідків. Щоб уникнути неприємних ситуацій і штрафів, важливо бути впевненим у своєму стані за кермом. Алкотестери - це зручні пристрої, які допоможуть вам перевірити рівень алкоголю в крові та прийняти правильне рішення.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 9 найкращих варіантів, які можна придбати в Україні.

AlcoForce FC-3

Ціна: від 2 000 гривень

AlcoForce FC-3 - це один із найпопулярніших і найдоступніших алкотестерів, який можна купити в Україні. Він оснащений датчиком полімерного сенсора, який забезпечує високу точність вимірювань.

AlcoForce FC-3 швидко реагує на зміну концентрації алкоголю в повітрі, що видихається, і має невеликий розмір, що робить його зручним у використанні та перенесенні. Однією з головних особливостей є швидкий результат, який з'являється всього за кілька секунд.

Переваги:

Швидка і точна діагностика

Компактні розміри

Низька ціна

AlcoForce FC-3

Draeger Alcotest 3820

Ціна: 14 000 гривень

Draeger - це німецький бренд, який зарекомендував себе на ринку алкотестерів. Модель Alcotest 3820 вважається однією з найкращих у своїй категорії завдяки точним результатам і довговічності. Він оснащений каліброваним електрохімічним датчиком, що робить його ідеальним для більш точних вимірювань порівняно зі звичайними сенсорами.

Переваги:

Висока точність вимірювань

Довговічність і надійність

Простота у використанні

Draeger Alcotest 3820

AlcoPro AlcoMate REVO

Ціна: 8 800 гривень

Алкотестер AlcoMate REVO являє собою професійний пристрій з електрохімічним сенсором. Цей прилад забезпечує більш точні результати порівняно з більшістю моделей з полімерними датчиками, що робить його найкращим вибором для приватного використання, якщо вам потрібна максимальна точність.

Переваги:

Електрохімічний датчик

Швидке вимірювання та калібрування

Простий інтерфейс і зручність використання

AlcoPro AlcoMate REVO

Sentech AL-9000

Ціна: 13 300 гривень

Алкотестер Sentech AL-9000 - це високоякісна модель з електрохімічним сенсором. Цей пристрій підходить як для особистого, так і для професійного використання. Він вирізняється високою чутливістю і точністю, а також простий в обслуговуванні, оскільки його можна легко калібрувати. Крім того, модель має пам'ять для зберігання останніх тестів.

Переваги:

Електрохімічний датчик для високої точності

Великий дисплей і простота експлуатації

Можливість збереження результатів

Sentech AL-9000

Blow 7000

Ціна: від 6 000 гривень

Blow 7000 - це ще один представник професійних алкотестерів, який ідеально підходить для використання в автоінспекції або в установах. Цей прилад оснащений електрохімічним датчиком і здатний працювати з високою точністю протягом тривалого часу.

Завдяки надійній конструкції і точним вимірюванням, цей тестер ідеально підходить для щоденного використання.

Переваги:

Довговічність і висока точність

Підходить для використання в різних сферах

Легкий і компактний

Blow 7000

Dräger Alcotest 5000

Ціна: 35 000 гривень

Dräger Alcotest 5000 - це мобільний алкотестер, який ідеально підходить для використання в будь-яких умовах. Він оснащений високоякісним електрохімічним сенсором, який дає змогу отримувати точні результати навіть у складних умовах.

Цей прилад користується популярністю у правоохоронних органів, завдяки своїй надійності та довговічності.

Переваги:

Надійність і висока точність

Простота використання

Компактність і зручність транспортування

Intego AL-6000

Ціна: 1 500 гривень

Intego AL-6000 - це надійний прилад з полімерним сенсором, який відмінно підходить для повсякденного використання. Він надає результати за кілька секунд і має довговічність. Цей алкотестер відрізняється простотою і легкістю в обслуговуванні, що робить його зручним для більшості користувачів.

Переваги:

Простота у використанні

Швидке отримання результатів

Доступна ціна

Intego AL-6000

Alcoscan AL-7000

Ціна: 4 600 гривень

Alcoscan AL-7000 - це професійний алкотестер, який активно використовується в різних сферах. Він оснащений електрохімічним датчиком, що забезпечує точні результати і довгострокову роботу. Модель вирізняється зручним екраном і хорошою ергономікою, а також дає змогу отримати результати всього за кілька секунд.

Переваги:

Електрохімічний сенсор

Висока точність

Зручність використання та зберігання

Alcoscan AL-7000

Breathalyzer AL-3000

Ціна: 750 гривень

Breathalyzer AL-3000 - це ще одна модель, яка надає точні результати вимірювань і зручна у використанні. Компактний і легкий, цей алкотестер швидко реагує на зміни рівня алкоголю в диханні і відмінно підходить для особистого використання.

Переваги:

Швидке вимірювання

Простота експлуатації

Компактні розміри

Breathalyzer AL-3000