Не рискуйте своей жизнью. 9 лучших алкотестеров, которые спасут вас от неприятностей
Алкоголь за рулем - это всегда риск, который может привести к трагическим последствиям. Чтобы избежать неприятных ситуаций и штрафов, важно быть уверенным в своем состоянии за рулем. Алкотестеры - это удобные устройства, которые помогут вам проверить уровень алкоголя в крови и принять правильное решение.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про 9 лучших вариантов, которые можно приобрести в Украине.
AlcoForce FC-3
Цена: от 2 000 гривен
AlcoForce FC-3 - это один из самых популярных и доступных алкотестеров, который можно купить в Украине. Он оснащен датчиком полимерного сенсора, который обеспечивает высокую точность измерений.
AlcoForce FC-3 быстро реагирует на изменение концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе и имеет небольшой размер, что делает его удобным в использовании и переноске. Одной из главных особенностей является быстрый результат, который появляется всего через несколько секунд.
Преимущества:
- Быстрая и точная диагностика
- Компактные размеры
- Низкая цена
AlcoForce FC-3
Draeger Alcotest 3820
Цена: 14 000 гривен
Draeger - это немецкий бренд, который зарекомендовал себя на рынке алкотестеров. Модель Alcotest 3820 считается одной из лучших в своей категории благодаря точным результатам и долговечности. Он оснащен калибруемым электрохимическим датчиком, что делает его идеальным для более точных измерений в сравнении с обычными сенсорами.
Преимущества:
- Высокая точность измерений
- Долговечность и надежность
- Простота в использовании
Draeger Alcotest 3820
AlcoPro AlcoMate REVO
Цена: 8 800 гривен
Алкотестер AlcoMate REVO представляет собой профессиональное устройство с электрохимическим сенсором. Этот прибор обеспечивает более точные результаты по сравнению с большинством моделей с полимерными датчиками, что делает его лучшим выбором для частного использования, если вам нужна максимальная точность.
Преимущества:
- Электрохимический датчик
- Быстрое измерение и калибровка
- Простой интерфейс и удобство использования
AlcoPro AlcoMate REVO
Sentech AL-9000
Цена: 13 300 гривен
Алкотестер Sentech AL-9000 - это высококачественная модель с электрохимическим сенсором. Это устройство подходит как для личного, так и для профессионального использования. Он отличается высокой чувствительностью и точностью, а также прост в обслуживании, поскольку его можно легко калибровать. Кроме того, модель имеет память для хранения последних тестов.
Преимущества:
- Электрохимический датчик для высокой точности
- Большой дисплей и простота эксплуатации
- Возможность сохранения результатов
Sentech AL-9000
Blow 7000
Цена: от 6 000 гривен
Blow 7000 - это еще один представитель профессиональных алкотестеров, который идеально подходит для использования в автоинспекции или в учреждениях. Этот прибор оснащен электрохимическим датчиком и способен работать с высокой точностью на протяжении длительного времени.
Благодаря надежной конструкции и точным измерениям, этот тестер идеально подходит для ежедневного использования.
Преимущества:
- Долговечность и высокая точность
- Подходит для использования в различных сферах
- Легкий и компактный
Blow 7000
Dräger Alcotest 5000
Цена: 35 000 гривен
Dräger Alcotest 5000 - это мобильный алкотестер, который идеально подходит для использования в любых условиях. Он оснащен высококачественным электрохимическим сенсором, который позволяет получать точные результаты даже в сложных условиях.
Этот прибор пользуется популярностью у правоохранительных органов, благодаря своей надежности и долговечности.
Преимущества:
- Надежность и высокая точность
- Простота использования
- Компактность и удобство транспортировки
Intego AL-6000
Цена: 1 500 гривен
Intego AL-6000 - это надежный прибор с полимерным сенсором, который отлично подходит для повседневного использования. Он предоставляет результаты за несколько секунд и обладает долговечностью. Этот алкотестер отличается простотой и легкостью в обслуживании, что делает его удобным для большинства пользователей.
Преимущества:
- Простота в использовании
- Быстрое получение результатов
- Доступная цена
Intego AL-6000
Alcoscan AL-7000
Цена: 4 600 гривен
Alcoscan AL-7000 - это профессиональный алкотестер, который активно используется в различных сферах. Он оснащен электрохимическим датчиком, что обеспечивает точные результаты и долгосрочную работу. Модель отличается удобным экраном и хорошей эргономикой, а также позволяет получить результаты всего за несколько секунд.
Преимущества:
- Электрохимический сенсор
- Высокая точность
- Удобство использования и хранения
Alcoscan AL-7000
Breathalyzer AL-3000
Цена: 750 гривен
Breathalyzer AL-3000 - это еще одна модель, которая предоставляет точные результаты измерений и удобна в использовании. Компактный и легкий, этот алкотестер быстро реагирует на изменения уровня алкоголя в дыхании и отлично подходит для личного использования.
Преимущества:
- Быстрое измерение
- Простота эксплуатации
- Компактные размеры
Breathalyzer AL-3000
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При подготовке материала использовались следующие источники: Business Insider, Alctest, Andatech.