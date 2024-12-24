Різдвяний узвар: три простих рецепти напою на Святвечір

Класичний узвар з сухофруктами

Класичний узвар, який готували наші пращури, складався всього з двох інгредієнтів: води та сухофруктів. Тому, щоб приготувати різдвяний напій, потрібні наступні продукти:

вода - 3 л

чорнослив без кісточки - 100 г

сушені груші - 100 г

сушені яблука - 100 г

родзинки - 50 г

Оскільки фрукти надають напою солодкого смаку, мед або цукор додаються в невеликій кількості або ж не використовується взагалі.

Як готувати узвар за класичним рецептом

Покладіть всі сухофрукти в миску та залийте водою. Залиште інгредієнти для узвару на 30 хвилин, а потім ретельно промийте їх під проточною водою.

Перекладіть інгредієнти в каструлю, залийте водою та поставте посуд на слабкий вогонь. Після того, як узвар закипить, вимкніть вогонь та накрийте каструлю кришкою.

Зачекайте 30-40 хвилин, щоб напій настоявся. Якщо узвар недостатньо солодкий - одразу додайте цукор. У разі використання меду, це інгредієнт потрібно додавати в узвар кімнатної температури.

Узвар з маком та прянощами

Для того, щоб надати узвару приємного аромату, можна використати прянощі. Крім цього, аромату та густоти напою додає мак. Щоб приготувати узвар з маком за рецептом Клопотенка, знадобляться ці інгредієнти:

вода - 3 л

сухофрукти - 350 г

мед - 7-8 ст. л.

гвоздика - 3 бутони

мак - 1 ст. л.

Як готувати узвар з маком

Щоб приготувати узвар за цим рецептом, можна використати будь-які сушені фрукти - груші, яблука, вишні, сливи та абрикоси. Також можна додати сушені ягоди.

Сухофрукти та сушені ягоди потрібно перекласти в друшляк та промити проточною водою. Перекладіть інгредієнти у каструлю та залийте водою.

Варіть узвар протягом 30 хвилин, на слабкому вогні. Обов'язково накрийте каструлю кришкою, щоб отримати більш насичений смак напою.

Після цього вимкніть вогонь, всипте до узвару мак і додайте гвоздику. Залиште узвар охолоджуватись, а потім, коли напій буде теплим, додайте мед до свого смаку.

Узвар з імбиром

Нового, свіжого смаку прохолодному узвару може надати всього лише декілька нових інгредієнтів - наприклад, імбир та цедра цитрусових. Щоб приготувати узвар за сучасним рецептом, необхідні ці складники:

вода - 2,5-3 л

суміш для узвару - 350 г

імбир - 3 см кореня

апельсинова цедра - щіпка

цукор - 100 г

Як готувати узвар з імбиром

Перекладіть суміш для узвару в сито або друшляк та ретельно промийте під проточною водою. Після цього перекладіть сухофрукти у каструлю.

Корінь імбиру потрібно почистити від шкірки та нарізати тонкими смужками. Сушений імбир використовувати не радять. Додайте імбир до сухофруктів разом з цедрою. Втім, її, як і імбиру, потрібно зовсім трохи, аби не перебити смак узвару.

Залийте сухофрукти з імбиром та цедрою водою; поставте посуд на слабкий вогонь. Після закипання узвар потрібно проварити ще протягом 20 хвилин.

Тоді спробуйте напій на смак та у разі необхідності додайте цукор до смаку. Вимкніть вогонь, накрийте посуд кришкою та зачекайте, поки узвар охолоне.

Процідіть напій через марлю. Це необхідно для того, щоб прибрати дрібні частинки цедри та імбиру і зробити напій прозорим.