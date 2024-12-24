Рождественский узвар: три простых рецепта напитка на Святвечер

Классический узвар с сухофруктами

Классический узвар, который готовили наши предки, состоял всего из двух ингредиентов: воды и сухофруктов. Поэтому, чтобы приготовить рождественский напиток, нужны следующие продукты:

вода - 3 л

чернослив без косточки - 100 г

сушеные груши - 100 г

сушеные яблоки - 100 г

изюм - 50 г

Поскольку фрукты придают напитку сладкий вкус, мед или сахар добавляются в небольшом количестве или же не используется вообще.

Как готовить узвар по классическому рецепту

Положите все сухофрукты в миску и залейте водой. Оставьте ингредиенты для узвара на 30 минут, а затем тщательно промойте их под проточной водой.

Переложите ингредиенты в кастрюлю, залейте водой и поставьте посуду на слабый огонь. После того, как узвар закипит, выключите огонь и накройте кастрюлю крышкой.

Подождите 30-40 минут, чтобы напиток настоялся. Если узвар недостаточно сладкий - сразу добавьте сахар. В случае использования меда, этот ингредиент нужно добавлять в узвар комнатной температуры.

Узвар с маком и пряностями

Для того, чтобы придать узвару приятный аромат, можно использовать пряности. Кроме этого, аромата и густоты напитку добавляет мак. Чтобы приготовить узвар с маком по рецепту Клопотенко, понадобятся эти ингредиенты:

вода - 3 л

сухофрукты - 350 г

мед - 7-8 ст. л.

гвоздика - 3 бутона

мак - 1 ст. л.

Как готовить узвар с маком

Чтобы приготовить узвар по этому рецепту, можно использовать любые сушеные фрукты - груши, яблоки, вишни, сливы и абрикосы. Также можно добавить сушеные ягоды.

Сухофрукты и сушеные ягоды нужно переложить в дуршлаг и промыть проточной водой. Переложите ингредиенты в кастрюлю и залейте водой.

Варите узвар в течение 30 минут, на слабом огне. Обязательно накройте кастрюлю крышкой, чтобы получить более насыщенный вкус напитка.

После этого выключите огонь, всыпьте в узвар мак и добавьте гвоздику. Оставьте узвар охлаждаться, а затем, когда напиток будет теплым, добавьте мед по своему вкусу.

Узвар с имбирем

Нового, свежего вкуса прохладному узвару может придать всего лишь несколько новых ингредиентов - например, имбирь и цедра цитрусовых. Чтобы приготовить узвар по современному рецепту, необходимы эти составляющие:

вода - 2,5-3 л

смесь для узвара - 350 г

имбирь - 3 см корня

апельсиновая цедра - щепотка

сахар - 100 г

Как готовить узвар с имбирем

Переложите смесь для узвара в сито или дуршлаг и тщательно промойте под проточной водой. После этого переложите сухофрукты в кастрюлю.

Корень имбиря нужно почистить от кожуры и нарезать тонкими полосками. Сушеный имбирь использовать не советуют. Добавьте имбирь к сухофруктам вместе с цедрой. Впрочем, ее, как и имбиря, нужно совсем немного, чтобы не перебить вкус узвара.

Залейте сухофрукты с имбирем и цедрой водой; поставьте посуду на слабый огонь. После закипания узвар нужно проварить еще в течение 20 минут.

Тогда попробуйте напиток на вкус и в случае необходимости добавьте сахар по вкусу. Выключите огонь, накройте посуду крышкой и подождите, пока узвар остынет.

Процедите напиток через марлю. Это необходимо для того, чтобы убрать мелкие частички цедры и имбиря и сделать напиток прозрачным.