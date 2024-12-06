Різдвяний рулет з маком: цікавий рецепт святкової польської випічки

Що треба для рулету з маком

Для того, щоб приготувати польський рулет з маком, для тіста знадобляться такі інгредієнти:

борошно - 300 г

вершкове масло - 70 г

молоко - 100 г

яйця - 3 шт.

цукор - 2 ст. л.

ванільний цукор - 10 г

свіжі дріжджі - 21 г

ром - 1 ст. л.

сіль - дрібка

Щоб приготувати начинку рулету, потрібні ці продукти:

окріп - 500 мл

мед - 1 ст. л.

мак - 250 г

горіхи - 50 г

родзинки, цукати, сухофрукти - 100 г

цукрова пудра - 3 ст. л.

апельсиновий сік - з 1 апельсина (або стакан)

ром - 50 г

Для глазурі необхідні ці інгредієнти:

цукрова пудра - 80 г

вода (або молоко чи апельсиновий фреш) - 2 ст. л.

Як готувати рулет з маком

Для приготування тіста для рулету можна використовувати свіжі дріжджі або сухі. В другому випадку їх потрібно в три рази менше - 7 г.

В тісті використовуються лише жовтки, проте не виливайте білки - вони використовуються в начинці. Для приготування тіста на свіжих дріжджах цей компонент потрібно розкришити в глибоку миску, всипати цукор та залити теплим молоком.

Перемішайте суміш і всипте 4 ст. л. борошна, попередньо просіявши його. Ще раз перемішайте інгредієнти до консистенції густої сметани і залиште опару в теплому місці на 40 хвилин.

Підігрійте масло і змішайте його з яєчними жовтками, ромом, ванільним цукром і сіллю.

Як готувати тісто для рулету (скриншот / Готуємо з Лесею Піжик - Cooking with Lesia Pizhyk)

Влийте жовткову масу до опари і перемішайте масу. Поступово всипте все борошно, постійно перемішуючи тісто.

Тісто має бути еластичним та дещо липким, але більше борошна додавати не потрібно. Покладіть тісто в миску та накрийте харчовою плівкою. Зробіть в плівці декілька проколів та переставте посуд в тепле місце на 1,5 години.

Тим часом приготуйте начинку. Спершу ретельно промийте мак під проточною водою. Злийте рідину, а потім влийте окріп. Накрийте посуд з маком тарілкою та залиште до повного охолодження при кімнатній температурі.

Цукати пересипте в каструльку, залийте ромом та апельсиновим соком. Поставте посуд на вогонь та проваріть цукати до повного випаровування рідини.

Як готувати цукати для рулету (скриншот / Готуємо з Лесею Піжик - Cooking with Lesia Pizhyk)

Розпарений мак подрібніть блендером до посвітління, після чого додайте мед і цукрову пудру. Горішки подрібніть ножем і всипте їх разом з цукатами до маку. За бажанням додайте до начинки апельсинову цедру.

Збийте білки до пишної білої піни та поступово додайте їх до начинки. Ретельно перемішайте інгредієнти.

Присипте робочу поверхню борошном та розкачайте тісто на прямокутний пласт завтовшки в 0,5-1 см. Рівномірно розподіліть начинку, залишивши відстань до країв.

Як готувати маковий рулет (скриншот / Готуємо з Лесею Піжик - Cooking with Lesia Pizhyk)

Згорніть тісто з начинкою у рулет, защипнувши краї. Перекладіть рулет на пергамент та загорніть його в папір. Покладіть загорнутий в пергамент рулет на деко та випікайте протягом 40 хвилин при температурі 175 градусів.

Тим часом зробіть цукрову глазур. Для цього цукрову пудру потрібно залити водою, молоком або апельсиновим соком. Для зручності перекладіть глазур у кондитерський мішок.

Рулет з маком після запікання (скриншот / Готуємо з Лесею Піжик - Cooking with Lesia Pizhyk)

З запеченого рулету приберіть крихти, після чого полийте випічку глазур'ю. За бажанням різдвяний маковий рулет можна прикрасити горішками та кондитерськими елементами.