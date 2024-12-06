Рождественский рулет с маком: интересный рецепт праздничной польской выпечки

Что нужно для рулета с маком

Для того чтобы приготовить польский рулет с маком, для теста понадобятся следующие ингредиенты:

мука - 300 г

сливочное масло - 70 г

молоко - 100 г

яйца - 3 шт.

сахар - 2 ст.

ванильный сахар - 10 г

свежие дрожжи - 21 г

ром - 1 ст.

соль - щепотка

Чтобы приготовить начинку рулета, нужны эти продукты:

кипяток - 500 мл

мед - 1 ст.

мак - 250 г

орехи - 50 г

изюм, цукаты, сухофрукты - 100 г

сахарная пудра - 3 ст.

апельсиновый сок - из 1 апельсина (или стакан)

ром - 50 г

Для глазури необходимы эти ингредиенты:

сахарная пудра - 80 г

вода (или молоко или апельсиновый фреш) - 2 ст. л.

Как готовить рулет с маком

Для приготовления теста для рулета можно использовать свежие или сухие дрожжи. Во втором случае их нужно в три раза меньше - 7 г.

В тесте используются только желтки, однако не выливайте белки - они используются в начинке. Для приготовления теста на свежих дрожжах этот компонент необходимо раскрошить в глубокую миску, всыпать сахар и залить теплым молоком.

Перемешайте смесь и всыпьте 4 ст. л. муки, предварительно просеяв ее. Еще раз перемешайте ингредиенты до консистенции густой сметаны и оставьте опару в теплом месте на 40 минут.

Подогрейте масло и смешайте его с яичными желтками, ромом, ванильным сахаром и солью.

Как готовить тесто для рулета (скриншот / Готуємо з Лесею Піжик - Cooking with Lesia Pizhyk)

Влейте желточную массу в опару и перемешайте массу. Постепенно всыпьте всю муку, постоянно перемешивая тесто.

Тесто должно быть эластичным и липким, но больше муки добавлять не нужно. Положите тесто в миску и накройте пищевой пленкой. Сделайте несколько проколов в пленке и переставьте посуду в теплое место на 1,5 часа.

Тем временем приготовьте начинку. Сначала тщательно промойте мак под проточной водой. Слейте жидкость, а затем влейте кипяток. Накройте тарелку с маком и оставьте до полного охлаждения при комнатной температуре.

Цукаты пересыпьте в кастрюльку, залейте ромом и апельсиновым соком. Поставьте посуду на огонь и проварите цукаты до полного испарения жидкости.

Как готовить цукаты для рулета (скриншот / Готуємо з Лесею Піжик - Cooking with Lesia Pizhyk)

Распаренный мак измельчите блендером до осветления, после чего добавьте мед и сахарную пудру. Орешки измельчите ножом и всыпьте их вместе с цукатами в мак. При желании добавьте к начинке апельсиновую цедру.

Взбейте белки в пышную белую пену и постепенно добавьте их к начинке. Тщательно перемешайте ингредиенты.

Присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто на прямоугольный пласт толщиной 0,5-1 см. Равномерно распределите начинку, оставив расстояние до краев.

Как готовить маковый рулет (скриншот / Готуємо з Лесею Піжик - Cooking with Lesia Pizhyk)

Сверните тесто с начинкой в рулет, защипнув края. Переложите рулет на пергамент и заверните его в бумагу. Положите завернутый в пергамент рулет на противень и выпекайте в течение 40 минут при температуре 175 градусов.

Тем временем сделайте сахарную глазурь. Для этого сахарную пудру нужно залить водой, молоком или апельсиновым соком. Для удобства переложите глазурь в кондитерский мешок.

Рулет с маком после запекания (скриншот / Готуємо з Лесею Піжик - Cooking with Lesia Pizhyk)

С запеченного рулета уберите крошки, после чего полейте выпечку глазурью. По желанию рождественский маковый рулет можно украсить орешками и кондитерскими элементами.