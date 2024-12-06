Рождественский рулет с маком: интересный рецепт праздничной польской выпечки

Рождество имеет свои кулинарные традиции в каждой стране. В частности, к празднику готовят не только мясные, но и сладкие блюда, например рулет с маком, который непременно станет изюминкой рождественских десертов.
О том, как приготовить польский рождественский рулет с маком, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарную YouTube-страницу "Готуємо з Лесею Піжик - Cooking with Lesia Pizhyk".
Для того чтобы приготовить польский рулет с маком, для теста понадобятся следующие ингредиенты:
Чтобы приготовить начинку рулета, нужны эти продукты:
Для глазури необходимы эти ингредиенты:
Для приготовления теста для рулета можно использовать свежие или сухие дрожжи. Во втором случае их нужно в три раза меньше - 7 г.
В тесте используются только желтки, однако не выливайте белки - они используются в начинке. Для приготовления теста на свежих дрожжах этот компонент необходимо раскрошить в глубокую миску, всыпать сахар и залить теплым молоком.
Перемешайте смесь и всыпьте 4 ст. л. муки, предварительно просеяв ее. Еще раз перемешайте ингредиенты до консистенции густой сметаны и оставьте опару в теплом месте на 40 минут.
Подогрейте масло и смешайте его с яичными желтками, ромом, ванильным сахаром и солью.
Как готовить тесто для рулета (скриншот / Готуємо з Лесею Піжик - Cooking with Lesia Pizhyk)
Влейте желточную массу в опару и перемешайте массу. Постепенно всыпьте всю муку, постоянно перемешивая тесто.
Тесто должно быть эластичным и липким, но больше муки добавлять не нужно. Положите тесто в миску и накройте пищевой пленкой. Сделайте несколько проколов в пленке и переставьте посуду в теплое место на 1,5 часа.
Тем временем приготовьте начинку. Сначала тщательно промойте мак под проточной водой. Слейте жидкость, а затем влейте кипяток. Накройте тарелку с маком и оставьте до полного охлаждения при комнатной температуре.
Цукаты пересыпьте в кастрюльку, залейте ромом и апельсиновым соком. Поставьте посуду на огонь и проварите цукаты до полного испарения жидкости.
Как готовить цукаты для рулета (скриншот / Готуємо з Лесею Піжик - Cooking with Lesia Pizhyk)
Распаренный мак измельчите блендером до осветления, после чего добавьте мед и сахарную пудру. Орешки измельчите ножом и всыпьте их вместе с цукатами в мак. При желании добавьте к начинке апельсиновую цедру.
Взбейте белки в пышную белую пену и постепенно добавьте их к начинке. Тщательно перемешайте ингредиенты.
Присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто на прямоугольный пласт толщиной 0,5-1 см. Равномерно распределите начинку, оставив расстояние до краев.
Как готовить маковый рулет (скриншот / Готуємо з Лесею Піжик - Cooking with Lesia Pizhyk)
Сверните тесто с начинкой в рулет, защипнув края. Переложите рулет на пергамент и заверните его в бумагу. Положите завернутый в пергамент рулет на противень и выпекайте в течение 40 минут при температуре 175 градусов.
Тем временем сделайте сахарную глазурь. Для этого сахарную пудру нужно залить водой, молоком или апельсиновым соком. Для удобства переложите глазурь в кондитерский мешок.
Рулет с маком после запекания (скриншот / Готуємо з Лесею Піжик - Cooking with Lesia Pizhyk)
С запеченного рулета уберите крошки, после чего полейте выпечку глазурью. По желанию рождественский маковый рулет можно украсить орешками и кондитерскими элементами.
Кстати, раньше мы писали о том, как готовить фаршированного карпа к Рождеству.
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