Різдвяний піст з 28 листопада: що суворо заборонено і кому не можна його дотримуватися

Для українців, які планують святкувати Різдво за юліанським календарем, 7 січня, варто пам'ятати про Різдвяний піст, або Пилипівку. Вона починається з 28-го листопада і триватиме до самого Святвечора, тобто 6-го січня.
Що можна і не можна робити, кому не варто дотримуватися обмежень - далі в матеріалі Styler.
Різдво Христове в Україні з 2017 року офіційно відзначають двічі: 25 грудня - за григоріанським та новоюліанським календарем та 7 січня - за юліанським календарем.
А з 2022-го року Православна церква України також проводитиме святкову службу 25-грудня.
Постувати треба починати за 40 днів до свята. Тобто з 15 листопада по 24 грудня за григоріанським і новоюліанським календарями, з 28 листопада по 6 січня за юліанським календарем.
У народі піст прийнято називати Пилипівкою, адже його початок за юліанським календарем - після дня на честь святого апостола Пилипа, тобто 27 листопада.
На Пилипа ще можна їсти м'ясо і молочні продукти, а вже після нього на це накладається табу.
Переходячи на пісне меню, варто пам’ятати, що окрім каш та хліба у раціоні мають обов’язково бути присутні жири: оливкова, льняна, гарбузова олії, насіння льону, кунжуту.
Також, добре включити до свого раціону білки рослинного походження: це можуть бути гриби, авокадо, бобові. В деякі святкові дні дозволено їсти рибу.
Фото: В деякі дні можна їсти рибу (pixabay)
Пам’ятайте, що будь-яка зміна типу харчування - це стрес для організму і потрібно усе робити поступово.
Не варто тримати піст хворим на онкозахворювання, діабет, людям зі шлунковими проблемами, дітям до 7 років, вагітним, годуючим та тим, хто знаходиться на реабілітації після хвороб.
Перший (з 28 листопада по 19 грудня) - по понеділках можна вживати продукти рослинного походження, а по вівторках, четвергах і суботах дозволено додавати рибу і олію. Середа, п'ятниця - сухоїдіння.
Другий (з 20 грудня по 1 січня) - по понеділках можна їсти рослинну їжу без олії, по вівторках і четвергах - рослинну їжу з олією, по середах і п'ятницях - сухоїдіння, а по суботах і неділях можна гарячу їжу з олією і рибу.
Третій (з 2 по 6 січня) - найсуворіший. У понеділок, середу і п'ятницю - сухоїдіння. У вівторок і четвер дозволена гаряча їжа без олії, а в суботу та неділю - гаряча їжа з олією.
Раніше ми писали, які свята відзначатимуться у грудні 2022.
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