Рождественский пост с 28 ноября: что строго запрещено и кому нельзя его соблюдать

Для украинцев, которые планируют праздновать Рождество по юлианскому календарю, 7 января, стоит помнить о Рождественском посте, или Пилиповке. Она начинается с 28 ноября и продлится до самого Сочельника, то есть 6 января.
Что можно и нельзя делать, кому не стоит соблюдать ограничения – далее в материале Styler.
Рождество Христово в Украине с 2017 года официально отмечают дважды: 25 декабря - по григорианскому и новоюлианскому календарю и 7 января - по юлианскому календарю.
А с 2022 года Православная церковь Украины также будет проводить праздничную службу 25-декабря.
Поститься нужно начинать за 40 дней до праздника. То есть с 15 ноября по 24 декабря по григорианскому и новоюлианскому календарю, с 28 ноября по 6 января по юлианскому календарю.
В народе пост принято называть Пилиповкой, ведь его начало по юлианскому календарю – после дня в честь святого апостола Филиппа, то есть 27 ноября.
На Филиппа еще есть мясо и молочные продукты, а уже после него на это накладывается табу.
Переходя на постное меню, следует помнить, что кроме каш и хлеба в рационе обязательно присутствуют жиры: оливковое, льняное, тыквенное масла, семена льна, кунжута.
Также хорошо включить в свой рацион белки растительного происхождения: это могут быть грибы, авокадо, бобовые. В некоторые праздничные дни можно есть рыбу.
Фото: В некоторые дни можно есть рыбу (pixabay)
Помните, что любое изменение типа питания – это стресс для организма и нужно все делать постепенно.
Не стоит соблюдать пост больным онкозаболеванием, диабетом, людям с желудочными проблемами, детям до 7 лет, беременным, кормящим и тем, кто находится на реабилитации после болезней.
Первый (с 28 ноября по 19 декабря) – по понедельникам можно употреблять продукты растительного происхождения, а по вторникам, четвергам и субботам разрешено добавлять рыбу и масло. Среда, пятница – сухоедение.
Второй (с 20 декабря по 1 января) – по понедельникам можно есть растительную пищу без масла, по вторникам и четвергам – растительную пищу с маслом, по средам и пятницам – сухоядение, а по субботам и воскресеньям можно горячую пищу с маслом и рыбу.
Третий (со 2 по 6 января) – самый строгий. В понедельник, среду и пятницу – сухоядение. Во вторник и четверг разрешена горячая еда без растительного масла, а в субботу и воскресенье – горячая еда с растительным маслом.
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