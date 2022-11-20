Різдвяний піст 2022: коли починається та як варто дотримуватися

Коли початок посту?

В Україні Різдво відзначають двічі за різними календарями: 25 грудня (григоріанський) і 7 січня (юліанський). Піст зазвичай триває 40 днів:

з 15 листопада по 24 грудня за старим стилем

з 28 листопада по 6 січня за новим стилем

Завершується піст у переддень Різдва, тобто на Святвечір, тому було заведено накрити щедрий стіл і розговітися. Якщо ви святкуєте Різдво 25 грудня, то, напевно, вже дотримуєтеся посту.

Для тих, хто відзначатиме 7 січня, пост розпочнеться 28 листопада.

Як правильно дотримуватися Різдвяного посту?

Харчування протягом цих 40 днів має бути помірним. Дозволяються вживати сезонні овочі та фрукти, а також крупи, бобові, гриби.

Обмеження стосуються всіх продуктів тваринного походження. Не вживайте м'ясо, яйця, рибу, молочні продукти тощо. Соняшникову олію потрібно обмежити до мінімуму.

У середу і п'ятницю можна їсти рослинну їжу без масла, а у вівторок, четвер - рослинну їжу з маслом. У суботу, неділю, окрім останніх, а також на великі свята дозволяється вживати рибу.

Під час посту варто вживати здебільшого овочі та фрукти (фото: Freepik)

Фактично раціон під час посту дуже схожий на вегетаріанське меню. Різка зміна може спричинити стрес для організму, тому важливо попередньо підготуватися і ще до 28 листопада поступово змінювати раціон.

Важливо розуміти, що пост - це не лише обмеження в їжі, а й духовне очищення. У Різдвяний піст потрібно утримуватися від:

лихослів'я та образ

куріння і вживання спиртного

інтимних стосунків

ненависті й жадібності

відвідування розважальних заходів

Також в Різдвяний піст не можна вінчатися, проте можна хрестити дітей.

Кому не можна постити?

Обмеження не стосуються хворих, дітей до семи років, вагітних жінок, а також тих, хто перебуває у дорозі. Якщо ви хочете постити, але не знаєте, чи можна, проконсультуйтеся з лікарем і з духовним наставником.

Священнослужителі наголошують, що піст ні в якому разі не повинен бути джерелом поганого самопочуття або причиною загострення хвороб. Хворим на діабет, онкологію не рекомендується обмежувати раціон і дозволяється вживати м'ясо, яйця, молочні продукти, солодощі.