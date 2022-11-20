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Рождественский пост 2022: когда начинается и как следует соблюдать

Когда начинается Рождественский пост в Украине (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В скором времени по православному календарю начнется Рождественский пост. Верят, что этот период необходим для очищения души и тела от нечистых сил.

Для этого принято отказываться от тяжелой жирной пищи и вести духовный образ жизни.

Когда начинается пост в этом году и как правильно его соблюдать - подробно читайте в материале Styler.

Когда начало поста?

В Украине Рождество отмечают дважды по разным календарям: 25 декабря (григорианский) и 7 января (юлианский). Пост обычно длится 40 дней:

  • с 15 ноября по 24 декабря по старому стилю
  • с 28 ноября по 6 января по новому стилю

Завершается пост в канун Рождества, то есть на Сочельник, поэтому было принято накрыть щедрый стол и разговеться. Если вы празднуете Рождество 25 декабря, то, наверное, уже соблюдаете пост.

Для тех, кто отметит 7 января, пост начнется 28 ноября.

Как правильно соблюдать Рождественский пост?

Питание в течение 40 дней должно быть умеренным. Разрешаются употреблять сезонные овощи и фрукты, а также крупы, бобовые, грибы.

Ограничения относятся ко всем продуктам животного происхождения. Не употребляйте мясо, яйца, рыбу, молочные продукты и т.д. Подсолнечное масло нужно ограничить до минимума.

В среду и пятницу можно есть растительную пищу без масла, а во вторник, четверг - растительную пищу с маслом. В субботу, воскресенье, кроме последних, а также по большим праздникам разрешается употреблять рыбу.

Во время поста следует употреблять в основном овощи и фрукты (фото: Freepik)

Фактически рацион во время поста очень похож на вегетарианское меню. Резкая смена может вызвать стресс для организма, поэтому важно предварительно подготовиться и еще до 28 ноября постепенно менять рацион.

Важно понимать, что пост - это не только ограничение в пище, но и духовное очищение. В Рождественский пост нужно воздерживаться от:

  • злословие и обид
  • курения и употребления спиртного
  • интимных отношений
  • ненависти и алчности
  • посещения развлекательных мероприятий

Также в Рождественский пост нельзя венчаться, но можно крестить детей.

Кому нельзя поститься?

Ограничения не касаются больных, детей до семи лет, беременных женщин, а также находящихся в пути. Если вы хотите поститься, но не знаете, можно ли проконсультируйтесь с врачом и с духовным наставником.

Священнослужители отмечают, что пост ни в коем случае не должен являться источником плохого самочувствия или причиной обострения болезней. Больным диабетом, онкологию не рекомендуется ограничивать рацион и разрешается употреблять мясо, яйца, молочные продукты, сладости.

Кстати, раньше мы рассказывали, когда в Украине празднуют Рождество: 25 декабря или 7 января.

Смотрите полный календарь церковных праздников в декабре 2022 в Украине.

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