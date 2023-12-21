Різдвяні богослужіння транслюватимуть наживо. Який графік і де дивитися

Богослужіння українських церков 24 та 25 грудня будуть транслювати наживо. В ефірі будуть нічні та ранкові служби Православної церкви України, Української греко-католицької церкви та Римсько-католицької церкви в Україні.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Суспільне мовлення" ділиться графіком трансляцій богослужінь.
Телеканал "Суспільне Культура"
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Телеканал "Суспільне Культура"
З вересня 2023 року в Україні почав діяти новий церковний календар - Новоюліанський. Його розробив сербський астроном Мілутін Міланкович у 1923 році.
Експерти пояснюють, що якби ми продовжили користуватися Юліанським календарем, тоді кожних 128 років до нього потрібно було б додавати один день. У випадку з Григоріанським - кожних 3 323 роки.
Такі розбіжності можуть виникати саме через різницю у днях. А от у Новоюліанському календарі це може траплятися кожних 43 500 років. Тобто він найточніший з усіх.
Новоюліанський календар "відмотує" всі дати на 13 днів назад. Тепер дати важливих церковних свят такі:
Проте без змін залишаються обчислення дат перехідних свят, таких як Великдень та інші. Таким чином після переходу на новий календар Україна та римо-католики відзначатимуть Світле Воскресіння, Вознесіння та Трійцю у різні дні.
Раніше ми розповідали, коли українці планують святкувати Різдво цього року.
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