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25 грудня чи 7 січня? Українці відповіли, коли відзначатимуть Різдво цього року

Україна, Вівторок 19 грудня 2023 19:04
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25 грудня чи 7 січня? Українці відповіли, коли відзначатимуть Різдво цього року Коли українці святкуватимуть Різдво (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

У 2023 році переважна більшість українців збирається відзначати Різдво за новим церковним календарем, тобто 25 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження Kantar.

Що українці очікують від Нового року

53% опитаних вірять, що прийдешній рік буде кращим за попередній.

У 2022 році 31% українців очікував погіршення ситуації в країні, проте зараз це число знизилося до 23%.

А чверть опитаних очікують, що прийдешній рік буде таким самим як і цей рік.

25 грудня чи 7 січня? Українці відповіли, коли відзначатимуть Різдво цього року

При цьому українці не планують масштабних гулянь. До десятки популярних справ входять:

  • зібратися з членами родини - 57%
  • провести час з коханою людиною - 38%
  • приготувати святкові страви - 26%
  • нарядити ялинку та прикрасити дім - 25%
  • переглянути фільми й телепередачі - 22%
  • зібратися з друзями - 21%
  • поспілкуватися телефоном чи онлайн з тими, хто не поруч - 14%
  • спати, нічого не робити - 11%
  • послухати музику - 9%
  • вирушити в подорож в межах України - 9%

Подарунки на свята

70% українців даруватимуть подарунки на Новий Рік, а 41% - на Різдво.

52% опитаних збираються витратити на подарунки до зимових свят до 3 000 гривень. Ще 17% - мають намір витратити від 3 000 до 6 000 гривень.

Водночас у 2023 році збільшилась частка тих, хто не планує витрачати кошти на подарунки.

Серед варіантів подарунків найпопулярнішими варіантами є смаколики, іграшки, косметика, декор, одяг, алкоголь і гаджети.

25 грудня чи 7 січня? Українці відповіли, коли відзначатимуть Різдво цього року

Коли українці відзначатимуть Різдво

Понад 60% опитаних відповіли, що планують святкувати Різдво 25 грудня. Для порівняння до повномасштабного вторгнення лише 18% святкували Різдво 25 грудня. Тоді також чверть планувала святкувати Різдво двічі - 25 грудня та 7 січня.

Раніше ми розповідали, чи будуть вихідні на Різдво та Новий рік 2023.

Читайте також, якою буде погода на зимові свята в Україні.

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