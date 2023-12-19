25 грудня чи 7 січня? Українці відповіли, коли відзначатимуть Різдво цього року
У 2023 році переважна більшість українців збирається відзначати Різдво за новим церковним календарем, тобто 25 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження Kantar.
Що українці очікують від Нового року
53% опитаних вірять, що прийдешній рік буде кращим за попередній.
У 2022 році 31% українців очікував погіршення ситуації в країні, проте зараз це число знизилося до 23%.
А чверть опитаних очікують, що прийдешній рік буде таким самим як і цей рік.
При цьому українці не планують масштабних гулянь. До десятки популярних справ входять:
- зібратися з членами родини - 57%
- провести час з коханою людиною - 38%
- приготувати святкові страви - 26%
- нарядити ялинку та прикрасити дім - 25%
- переглянути фільми й телепередачі - 22%
- зібратися з друзями - 21%
- поспілкуватися телефоном чи онлайн з тими, хто не поруч - 14%
- спати, нічого не робити - 11%
- послухати музику - 9%
- вирушити в подорож в межах України - 9%
Подарунки на свята
70% українців даруватимуть подарунки на Новий Рік, а 41% - на Різдво.
52% опитаних збираються витратити на подарунки до зимових свят до 3 000 гривень. Ще 17% - мають намір витратити від 3 000 до 6 000 гривень.
Водночас у 2023 році збільшилась частка тих, хто не планує витрачати кошти на подарунки.
Серед варіантів подарунків найпопулярнішими варіантами є смаколики, іграшки, косметика, декор, одяг, алкоголь і гаджети.
Коли українці відзначатимуть Різдво
Понад 60% опитаних відповіли, що планують святкувати Різдво 25 грудня. Для порівняння до повномасштабного вторгнення лише 18% святкували Різдво 25 грудня. Тоді також чверть планувала святкувати Різдво двічі - 25 грудня та 7 січня.
Раніше ми розповідали, чи будуть вихідні на Різдво та Новий рік 2023.
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