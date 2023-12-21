Рождественские богослужения будут транслировать вживую. Какой график и где смотреть

24 декабря

Телеканал "Суспільне Культура"

16:45 - Всеночное бдение Православной церкви Украины в Вечере Рождества Христова. Трансляция из Михайловского златоверхого собора.

19:45 - Великий вечер с Литией Украинской греко-католической церкви в Вечере Рождества Христова. Трансляция из Патриаршего собора Воскресения Христова.

21:15 - Ночная Рождественская Месса (Пастырь) Римско-католической церкви в Украине из храма Святого Александра в Киеве.

22:45 - Ночная Рождественская Месса (Пастырь) под предводительством Святейшего Отца Франциска. Трансляция из базилики Святого Петра в Ватикане.

25 декабря

Местные каналы "Суспільного мовлення"

07:00 - Рождественская утреня и Архиерейская Божественная Литургия Украинской греко-католической церкви из Патриаршего собора Воскресения Христова.

Телеканал "Суспільне Культура"

09:00 - Рождество Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа Православной церкви Украины. Трансляция из Софийского собора.

12:00 - Рождественская Святая Месса Римско-католической церкви в Украине из храма святого Александра.

13:30 - Рождественское поздравление и Апостольское благословение для Рима и всего мира "Urbi et Orbi" Святейшего Отца Франциска с площади Святого Петра в Риме.

Когда Рождество в 2023 году

С сентября 2023 года в Украине начал действовать новый церковный календарь - Новоюлианский. Его разработал сербский астроном Милутин Миланкович в 1923 году.

Эксперты объясняют, что если бы мы продолжили пользоваться Юлианским календарем, тогда каждые 128 лет к нему нужно было бы добавлять один день. В случае с Григорианским - каждые 3 323 года.

Такие разногласия могут возникать именно из-за разницы в днях. А вот в Новоюлианском календаре это может происходить каждые 43 500 лет. То есть он самый точный из всех.

Новоюлианский календарь "отматывает" все даты на 13 дней назад. Теперь дать важным церковным праздникам следующие:

Покров Пресвятой Богородицы - 1 октября (вместо 14 октября)

День святого Николая - 6 декабря (вместо 19 декабря)

Рождество - 25 декабря (вместо 7 января)

Щедрый вечер - 31 декабря (вместо 13 января)

Крещение - 6 января (вместо 19 января)

Сретение - 2 февраля (вместо 15 февраля)

Ивана Купала - 24 июня (вместо 7 июля)

Медовый Спас - 1 августа (вместо 14 августа) и т. д.

Однако без изменений остаются вычисления дат переходных праздников, таких как Пасха и другие. Таким образом, после перехода на новый календарь Украина и римо-католики будут отмечать Светлое Воскресение, Вознесение и Троицу в разные дни.