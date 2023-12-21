Рождественские богослужения будут транслировать вживую. Какой график и где смотреть

Богослужения украинских церквей 24 и 25 декабря будут транслироваться вживую. В эфире будут ночные и утренние службы Православной церкви Украины, Украинской греко-католической церкви и Римско-католической церкви в Украине.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Суспільне мовлення" делится графиком трансляций богослужений.
Телеканал "Суспільне Культура"
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Телеканал "Суспільне Культура"
С сентября 2023 года в Украине начал действовать новый церковный календарь - Новоюлианский. Его разработал сербский астроном Милутин Миланкович в 1923 году.
Эксперты объясняют, что если бы мы продолжили пользоваться Юлианским календарем, тогда каждые 128 лет к нему нужно было бы добавлять один день. В случае с Григорианским - каждые 3 323 года.
Такие разногласия могут возникать именно из-за разницы в днях. А вот в Новоюлианском календаре это может происходить каждые 43 500 лет. То есть он самый точный из всех.
Новоюлианский календарь "отматывает" все даты на 13 дней назад. Теперь дать важным церковным праздникам следующие:
Однако без изменений остаются вычисления дат переходных праздников, таких как Пасха и другие. Таким образом, после перехода на новый календарь Украина и римо-католики будут отмечать Светлое Воскресение, Вознесение и Троицу в разные дни.
Раньше мы рассказывали, когда украинцы планируют праздновать Рождество в этом году.
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