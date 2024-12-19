Різдвяна качка: рецепт головної страви на святковий стіл від Ектора

Що потрібно для запеченої качки

Для того, щоб приготувати смачну м'ясну страву на Новий рік чи Різдво, потрібні ці продукти:

вода - 1,5-3 л

качка - 1 шт.

яблука - 4 шт.

апельсин - 3 шт.

масло - 50 г

мед - 1 ст. л.

соєвий соус - 3 ст. л.

цукор - 2 ст. л.

сіль - 4 ст. л.

крохмаль - 1 ст. л.

кардамон - 1 ч. л.

чорний перець - 1 ч. л.

паприка - 1 ч. л.

Як готувати запечену качку

Попередньо качку потрібно замаринувати на 8-12 годин або на всю ніч. Для цього у великий посуд налийте води так, щоб качка була повністю занурена в рідину, додайте цукор, сіль та свіжовичавлений сік з 1 апельсину.

Помістіть в маринад качку та поставте посуд в холодильник. Коли качка замаринується, приготуйте глазур.

Для цього вичавіть сік з 2 апельсинів та змішайте його в невеликій каструлі з соєвим соусом, крохмалем, медом та маслом. Додайте кардамон, чорний перець та паприку.

Постійно помішуючи доведіть глазур до кипіння на середньому вогні. Проваріть суміш до загустіння.

Помийте яблука, обсушіть їх та розріжте на товсті скибки. Кісточки та плодоніжку необхідно видалити, проте шкірку знімати не потрібно.

Застеліть деко для випікання фольгою та пергаментом. Викладіть на пергамент качку та начиніть тушку нарізаними яблуками.

Розігрійте духовку до 180 градусів, накрийте качку фольгою та поставте деко в духовку на 1,5-2 години. Після цього зніміть фольгу та змастіть приблизно 1/3 глазурі качку.

Запікайте качку чи протягом 10 хвилин, потім знову змастіть 1/3 глазурі. За 10 хвилин запікання повторіть цей крок - тоді качка матиме апетитну карамельну скоринку.