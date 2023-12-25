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Різдво в Україні: найтепліші привітання з великим святом у віршах і листівках

Привітання з Різдвом (pexels.com)
Автор: Людмила Жукова

Різдво в Україні святкують 25 грудня. Це тихе сімейне свято, але привітати знайомих та друзів - надважливо.

У матеріалі РБК-Україна (проект Styler) ми зібрали найкращі привітання у віршах та листівках.

Привітання у прозі

Нехай Різдвяна зірка загориться в цю ніч і веде по життю найвірнішим шляхом. Тепла, спокою, доброти і умиротворення. У це чудове світле свято мрії стають реальністю, нехай в цьому році збудеться найзаповітніша. З Різдвом Христовим!
***

Бажаю тобі в Різдво спокою в душі, стабільного достатку і взаємної любові. Нехай Різдвяна зірка вкаже вірний шлях до везіння, добра і взаєморозуміння!
***

З різдвом Христовим, з щирою радістю душі і доброю благодаттю! Бажаю миру за вікном і світлого щастя в будинку, затишної атмосфери і дружної сім'ї, незвичайних чудес і щедрих подарунків, відкритої душі і м'якого серця. Нехай Різдво подарує яскраву надію і міцну віру, красиву казку і вірну любов.

***

Нехай ніяка різдвяна історія не зможе вибити тебе з колії нормального життя, а всі свої пригоди запиши, щоб діти і онуки пишалися тобою, як самим веселим предком!

***
Вітаю з Різдвом, бажаю всього і побільше. Нехай ваші бажання збуваються швидше, ніж ви встигаєте їх загадувати!!!

Привітання з Різдвом у віршах

Хай різдвяна добра казка
Подарує тепло й ласку,
Хай різдвяні світлі зорі
Знищать смуток весь і горе!
Щастя, радість і добро
Хай несе до вас Різдво!

 

Яскрава зірочка зійшла,
Свята вечеря підійшла:
кутя, вареники, грибочки,
фасоля, риба, огірочки...
Нехай лунає в хаті сміх -
з різдвом Христовим вас усіх!

***

Христос народився!
Хай здоров’я з Вами буде
Хай Вас гумор не забуде,
Хай смачна кутя удасться,
Хай завжди панує щастя,
Щоб весело і багато провели
Різдвяні свята!

 

З Різдвом тебе, синку!
Від душі бажаю,
Щоб всього добитися зміг.
Милий, вітаю!

З Різдвом тебе, рідна,
Дочка мила моя!
Щастя я тобі бажаю,
Щоб збулася твоя мрія!

Вітання в СМС

Хай сало до хліба,
Хай мясо до солу,
Солодкий узвар до куті.
Хай друзі, знайомі
Ніколи-ніколи
Свиню не підкинуть в житті!
З Різдвом Христовим!

***

Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,
зігріє вам сердце Різдвяним теплом.
Хай радість, кохання наповнять ваш дім,
оселяться щастя та спокій у нім!
Христос ся рождає! Славімо його!​​​​​​​

***

Хай у Вашій хаті - злагода панує,
Хай любов дитяти за вами мандрує,
Зичу господарям щастя й врожаю,
Усім добрим людям - здоров'я бажаю.​​​​​​​

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