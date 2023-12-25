Різдво в Україні: найтепліші привітання з великим святом у віршах і листівках

Привітання у прозі

Нехай Різдвяна зірка загориться в цю ніч і веде по життю найвірнішим шляхом. Тепла, спокою, доброти і умиротворення. У це чудове світле свято мрії стають реальністю, нехай в цьому році збудеться найзаповітніша. З Різдвом Христовим!

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Бажаю тобі в Різдво спокою в душі, стабільного достатку і взаємної любові. Нехай Різдвяна зірка вкаже вірний шлях до везіння, добра і взаєморозуміння!

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З різдвом Христовим, з щирою радістю душі і доброю благодаттю! Бажаю миру за вікном і світлого щастя в будинку, затишної атмосфери і дружної сім'ї, незвичайних чудес і щедрих подарунків, відкритої душі і м'якого серця. Нехай Різдво подарує яскраву надію і міцну віру, красиву казку і вірну любов.

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Нехай ніяка різдвяна історія не зможе вибити тебе з колії нормального життя, а всі свої пригоди запиши, щоб діти і онуки пишалися тобою, як самим веселим предком!

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Вітаю з Різдвом, бажаю всього і побільше. Нехай ваші бажання збуваються швидше, ніж ви встигаєте їх загадувати!!!

Привітання з Різдвом у віршах

Хай різдвяна добра казка

Подарує тепло й ласку,

Хай різдвяні світлі зорі

Знищать смуток весь і горе!

Щастя, радість і добро

Хай несе до вас Різдво!

Яскрава зірочка зійшла,

Свята вечеря підійшла:

кутя, вареники, грибочки,

фасоля, риба, огірочки...

Нехай лунає в хаті сміх -

з різдвом Христовим вас усіх!

***

Христос народився!

Хай здоров’я з Вами буде

Хай Вас гумор не забуде,

Хай смачна кутя удасться,

Хай завжди панує щастя,

Щоб весело і багато провели

Різдвяні свята!

З Різдвом тебе, синку!

Від душі бажаю,

Щоб всього добитися зміг.

Милий, вітаю!

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З Різдвом тебе, рідна,

Дочка мила моя!

Щастя я тобі бажаю,

Щоб збулася твоя мрія!

Вітання в СМС

Хай сало до хліба,

Хай мясо до солу,

Солодкий узвар до куті.

Хай друзі, знайомі

Ніколи-ніколи

Свиню не підкинуть в житті!

З Різдвом Христовим!

***

Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,

зігріє вам сердце Різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять ваш дім,

оселяться щастя та спокій у нім!

Христос ся рождає! Славімо його!​​​​​​​

***

Хай у Вашій хаті - злагода панує,

Хай любов дитяти за вами мандрує,

Зичу господарям щастя й врожаю,

Усім добрим людям - здоров'я бажаю.​​​​​​​

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