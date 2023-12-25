Рождество в Украине: самые теплые поздравления с большим праздником в стихах и открытках

Приветствие в прозе

Пусть Рождественская звезда загорится в эту ночь и ведет по жизни самым верным путем. Тепла, покоя, благости и умиротворения. В этот замечательный светлый праздник мечты становятся реальностью, пусть в этом году сбудется самая заветная. С Рождеством Христовым!

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Желаю тебе в Рождество покоя в душе, стабильного достатка и взаимной любви. Пусть Рождественская звезда укажет верный путь к везению, добру и взаимопониманию.

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С рождеством Христовым, с искренней радостью души и доброй благодатью! Желаю мира за окном и светлого счастья в доме, уютной атмосферы и дружной семьи, необыкновенных чудес и щедрых подарков, открытой души и мягкого сердца. Пусть Рождество подарит яркую надежду и крепкую веру, красивую сказку и верную любовь.

Пусть никакая рождественская история не сможет выбить тебя из колеи нормальной жизни, а все свои приключения запиши, чтобы дети и внуки гордились тобой, как самым веселым предком!

***

Поздравляю с Рождеством, желаю всего и побольше. Пусть ваши желания сбываются быстрее, чем вы успеваете их загадывать!!!

Поздравления с Рождеством в стихах

Любовь моя, сегодня Рождество!

И все нам кажется волшебным!

С тобою рядом так тепло,

Присутствие твое мне кажется лечебным...

Желаю я тебе здоровья и удачи,

И дней счастливых, сложенных в года!

Чтоб все прекрасно было, не иначе!

И чтобы рядом был с тобою я!

***

Рождество на небе засияло

Яркой путеводною звездой.

С радостью тебя я поздравляю

И желаю счастья, дорогой.

Пусть тебя, любимый мой мужчина,

Счастье и удача посетят.

Будь для всех проблем неуязвимым,

Пусть огнём глаза твои горят!

***

Мамочка, любимая, с праздником великим!

Поздравляю искренне тебя я с Рождеством!

Пусть бережет Господь многоликий,

Беда пусть забудет дорогу в твой дом.

Счастья, здоровья, удачи желаю,

Чаще не плакать, а улыбаться!

Еще раз, родная, тебя поздравляю

И обещаю почаще встречаться!

Поздравления в СМС

Колядую, колядую, запах водки носом чую,

наливайте по сто грамм - будет счастье вам и нам!

С Рождеством Христовым!!!!

***

Вечно свято, вечно ново

Рождество для нас Христово.

Много лет из года в год

Праздник этот радость льет,

Славьте Бога, стар и мал,

Он Спасителя нам дал!

***

Сегодня праздник светлый -

Святое Рождество!

Пусть день прекрасный этот

Подарит всем тепло,

В душе покой настанет,

Утихнет боль и грусть,

И все, о чем мечтали,

Господь исполнит пусть!

***

Пусть с Рождеством

Придет к Вам в дом

Тепло и благодать,

И светлый праздник принесет

Вам радости сполна!

Храни Вас Бог

От всех невзгод!

Здоровья, сил, добра,

И пусть отныне вам везет

На долгие года!

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