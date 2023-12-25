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Рождество в Украине: самые теплые поздравления с большим праздником в стихах и открытках

Поздравления с Рождеством (pexels.com)
Автор: Людмила Жукова

Рождество в Украине отмечают 25 декабря. Это тихий семейный праздник, но поздравить знакомых и друзей – очень важно.

В материале РБК-Украина (проект Styler) мы собрали лучшие поздравления в стихах и открытках.

Приветствие в прозе

Пусть Рождественская звезда загорится в эту ночь и ведет по жизни самым верным путем. Тепла, покоя, благости и умиротворения. В этот замечательный светлый праздник мечты становятся реальностью, пусть в этом году сбудется самая заветная. С Рождеством Христовым!

***

Желаю тебе в Рождество покоя в душе, стабильного достатка и взаимной любви. Пусть Рождественская звезда укажет верный путь к везению, добру и взаимопониманию.

***

С рождеством Христовым, с искренней радостью души и доброй благодатью! Желаю мира за окном и светлого счастья в доме, уютной атмосферы и дружной семьи, необыкновенных чудес и щедрых подарков, открытой души и мягкого сердца. Пусть Рождество подарит яркую надежду и крепкую веру, красивую сказку и верную любовь.

Пусть никакая рождественская история не сможет выбить тебя из колеи нормальной жизни, а все свои приключения запиши, чтобы дети и внуки гордились тобой, как самым веселым предком!

***
Поздравляю с Рождеством, желаю всего и побольше. Пусть ваши желания сбываются быстрее, чем вы успеваете их загадывать!!!

Поздравления с Рождеством в стихах

Любовь моя, сегодня Рождество!
И все нам кажется волшебным!
С тобою рядом так тепло,
Присутствие твое мне кажется лечебным...
Желаю я тебе здоровья и удачи,
И дней счастливых, сложенных в года!
Чтоб все прекрасно было, не иначе!
И чтобы рядом был с тобою я!

***

Рождество на небе засияло
Яркой путеводною звездой.
С радостью тебя я поздравляю
И желаю счастья, дорогой.
Пусть тебя, любимый мой мужчина,
Счастье и удача посетят.
Будь для всех проблем неуязвимым,
Пусть огнём глаза твои горят!

***

Мамочка, любимая, с праздником великим!
Поздравляю искренне тебя я с Рождеством!
Пусть бережет Господь многоликий,
Беда пусть забудет дорогу в твой дом.

Счастья, здоровья, удачи желаю,
Чаще не плакать, а улыбаться!
Еще раз, родная, тебя поздравляю
И обещаю почаще встречаться!

Поздравления в СМС

Колядую, колядую, запах водки носом чую,
наливайте по сто грамм - будет счастье вам и нам!
С Рождеством Христовым!!!!

***
Вечно свято, вечно ново
Рождество для нас Христово.
Много лет из года в год
Праздник этот радость льет,
Славьте Бога, стар и мал,
Он Спасителя нам дал!

***

Сегодня праздник светлый -

Святое Рождество!

Пусть день прекрасный этот

Подарит всем тепло,

В душе покой настанет,

Утихнет боль и грусть,

И все, о чем мечтали,

Господь исполнит пусть!

***

Пусть с Рождеством

Придет к Вам в дом

Тепло и благодать,

И светлый праздник принесет

Вам радости сполна!

Храни Вас Бог

От всех невзгод!

Здоровья, сил, добра,

И пусть отныне вам везет

На долгие года!

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