Різдво за старим стилем: яких традицій дотримуватись і кому не можна його святкувати

Традиції і заборони Різдва

Вранці на Різдво заведено йти до церкви на богослужіння. Після повернення додому родина сідає за святковий стіл. У цей день закінчується піст і вже можна їсти м'ясні страви. Традиційно кутя також є центральною стравою під час трапези.

На Різдво заведено вітатись "Христос народився", на що треба відповідати "Славімо його". У цей день і ще кілька наступних ходять колядники, а також вертепи, які сповіщають усьому світу про народження Христа і прославляють Месію.

Різдво вважається одним із найбільших свят у христин. Тому у цей день строго заборонено виконувати будь-які хатні роботи, а також займатись рукоділлям. А ще не можна сваритися, лаятися, злитися чи лихословити.

Також у це свято не радять купатися, особливо приймати ванну чи ходити в лазню, щоб не змити своє щастя. Поганою ознакою вважають, якщо людина відмовить комусь на Різдво у допомозі чи милостині.

Кому не можна святкувати Різдво 7 січня

Доктор наук з богослов'я, професор Віталій Клос у коментарі РБК-Україна заявив, що двічі святкувати Різдво може лише та людина, яка не розуміє суті свята.

"Елементарне питання: чи може людина двічі народитися? Ми святкуємо народження спасителя, відповідно так само й тут", - пояснює протоієрей.

Тож якщо людина вже відсвяткувала Різдво 25 грудня, ще раз його відзначати 7 січня недоречно. Також якщо людина уже завершила різдвяний піст та святкувала Новий рік із м'ясними стравами, то знову розговлятися на Різдво не може.

Додамо, що поки ПЦУ дала час українським парафіям до 2025 року на плавний перехід на новий церковний календар. При цьому духовенство зазначає, що не змушуватиме насильно переходити на нові дати святкування, оскільки це не по-християнськи.