Різдво Пресвятої Богородиці: що не можна робити сьогодні, традиції і прикмети

Сьогодні, 8 вересня, свято - православні українці святкують Різдво Пресвятої Богородиці за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Свято Різдва Пресвятої Богородиці відзначає народження Діви Марії, доньки праведних Іоакима з Анною, які довго молилися про дитину й обіцяли посвятити її Богові. Коли їх бажання здійснилося, вони назвали доньку Марією, як велів їм Ангел Божий.
Свято Різдва Пресвятої Богородиці було встановлено в IV столітті завдяки княгині Ользі, яка побудувала храм на честь народження Матері Божої. Це свято означає початок важливої події для порятунку людства і є радісним днем, коли Бог дарував світу особу, яка стала символом віри та молитви для багатьох людей.
Богородиця прославляє Бога за Його мудрість і милосердя, навіть через власні страждання.
Різдво Богородиці, Доменіко Гірландайо (зображення: Вікіпедія)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також не рекомендується займатися важкою фізичною працею. Натомість церква радить присвятити день молитвам до Бога і Діви Марії.
За традиціями, сьогодні бездітні жінки моляться до Діви Марії про допомогу. У храмах проводять служби, після яких віряни подають милостиню жебракам.
Сьогодні іменини святкують: Іван, Георгій, Марія.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували про Воздвиження Хреста Господнього - головні заборони і традиції великого свята.
Також дізнайтеся тексти трьох найсильніших молитов на Благовіщення Пресвятої Богородиці.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Вікіпедія.