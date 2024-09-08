Рождество Пресвятой Богородицы: что нельзя делать сегодня, традиции и приметы

Сегодня, 8 сентября, праздник - православные украинцы празднуют Рождество Пресвятой Богородицы по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы отмечает рождение Девы Марии, дочери праведных Иоакима с Анной, долго молящихся о ребенке и обещавших посвятить его Богу. Когда их желание исполнилось, они назвали дочь Марией, как повелел им Ангел Божий.
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы был установлен в IV веке благодаря княгине Ольге, которая построила храм в честь рождения Матери Божьей. Этот праздник означает начало важного события для спасения человечества и является радостным днем, когда Бог даровал миру личность, ставшую символом веры и молитвы для многих людей.
Богородица прославляет Бога за Его мудрость и милосердие, даже через собственные страдания.
Рождество Богородицы, Доменико Гирландайо (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом. Церковь же советует посвятить день молитвам к Богу и Деве Марии.
По традиции, сегодня бездетные женщины молятся Деве Марии о помощи. В храмах проводят службы, после которых верующие преподносят милостыню нищим.
Сегодня именины отмечают: Иван, Георгий, Мария.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Ранее мы рассказывали о Воздвижении Креста Господня - главных запретах и традициях великого праздника.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Википедия.