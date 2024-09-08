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Рождество Пресвятой Богородицы: что нельзя делать сегодня, традиции и приметы

Церковный праздник 8 сентября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 8 сентября, праздник - православные украинцы празднуют Рождество Пресвятой Богородицы по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы отмечает рождение Девы Марии, дочери праведных Иоакима с Анной, долго молящихся о ребенке и обещавших посвятить его Богу. Когда их желание исполнилось, они назвали дочь Марией, как повелел им Ангел Божий.

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы был установлен в IV веке благодаря княгине Ольге, которая построила храм в честь рождения Матери Божьей. Этот праздник означает начало важного события для спасения человечества и является радостным днем, когда Бог даровал миру личность, ставшую символом веры и молитвы для многих людей.

Богородица прославляет Бога за Его мудрость и милосердие, даже через собственные страдания.

Рождество Богородицы, Доменико Гирландайо (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 8 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Злословить и ссориться
  • Обижать близких, ругаться
  • Надевать порванную или грязную одежду
  • Сметать на пол остатки еды
  • Делить хлеб с незнакомцами
  • Купать детей - может быть опасно.

Также не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом. Церковь же советует посвятить день молитвам к Богу и Деве Марии.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Утром иней на траве - погода будет плохой
  • Много паутины на деревьях - к теплой погоде
  • Птицы летят близко к земле - к похолоданию
  • Много шелухи на луке - зима будет морозной
  • Восход или закат красный - будет дождь с ветром.

По традиции, сегодня бездетные женщины молятся Деве Марии о помощи. В храмах проводят службы, после которых верующие преподносят милостыню нищим.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины отмечают: Иван, Георгий, Мария.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день грамотности
  • День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности в Украине
  • День города Днепр
  • День памяти жертв фашизма
  • Международный день солидарности журналистов
  • Всемирный день физиотерапии
  • День извинений
  • День посиделок на кухне.

Ранее мы рассказывали о Воздвижении Креста Господня - главных запретах и традициях великого праздника.

Также узнайте тексты трех сильнейших молитв на Благовещение Пресвятой Богородицы.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Википедия.

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