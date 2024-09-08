Різдво Пресвятої Богородиці: що не можна робити сьогодні, традиції і прикмети
Сьогодні, 8 вересня, свято - православні українці святкують Різдво Пресвятої Богородиці за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке сьогодні свято у церковному календарі
Свято Різдва Пресвятої Богородиці відзначає народження Діви Марії, доньки праведних Іоакима з Анною, які довго молилися про дитину й обіцяли посвятити її Богові. Коли їх бажання здійснилося, вони назвали доньку Марією, як велів їм Ангел Божий.
Свято Різдва Пресвятої Богородиці було встановлено в IV столітті завдяки княгині Ользі, яка побудувала храм на честь народження Матері Божої. Це свято означає початок важливої події для порятунку людства і є радісним днем, коли Бог дарував світу особу, яка стала символом віри та молитви для багатьох людей.
Богородиця прославляє Бога за Його мудрість і милосердя, навіть через власні страждання.
Різдво Богородиці, Доменіко Гірландайо (зображення: Вікіпедія)
Що не можна робити сьогодні, 8 вересня
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
- Лихословити і сваритися
- Ображати близьких, лаятися
- Надягати порваний або брудний одяг
- Змітати на підлогу залишки їжі
- Ділити хліб із незнайомцями
- Купати дітей - може бути небезпечно.
Також не рекомендується займатися важкою фізичною працею. Натомість церква радить присвятити день молитвам до Бога і Діви Марії.
Народні прикмети і традиції цього дня
- Зранку іній на траві - погода буде поганою
- Багато павутиння на деревах - до теплої погоди
- Птахи летять близько до землі - до похолодання
- Багато лушпиння на цибулі - зима буде морозною
- Схід чи захід сонця червоний - буде дощ із вітром.
За традиціями, сьогодні бездітні жінки моляться до Діви Марії про допомогу. У храмах проводять служби, після яких віряни подають милостиню жебракам.
У кого день ангела сьогодні
Сьогодні іменини святкують: Іван, Георгій, Марія.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.
Які свята ще відзначають в Україні сьогодні
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- Міжнародний день грамотності
- День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості в Україні
- День міста Дніпро
- День пам'яті жертв фашизму
- Міжнародний день солідарності журналістів
- Всесвітній день фізіотерапії
- День вибачень
- День посиденьок на кухні.
Раніше ми розказували про Воздвиження Хреста Господнього - головні заборони і традиції великого свята.
Також дізнайтеся тексти трьох найсильніших молитов на Благовіщення Пресвятої Богородиці.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Вікіпедія.