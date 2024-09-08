Різдво Пресвятої Богородиці: що не можна робити сьогодні, традиції і прикмети

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Свято Різдва Пресвятої Богородиці відзначає народження Діви Марії, доньки праведних Іоакима з Анною, які довго молилися про дитину й обіцяли посвятити її Богові. Коли їх бажання здійснилося, вони назвали доньку Марією, як велів їм Ангел Божий.

Свято Різдва Пресвятої Богородиці було встановлено в IV столітті завдяки княгині Ользі, яка побудувала храм на честь народження Матері Божої. Це свято означає початок важливої події для порятунку людства і є радісним днем, коли Бог дарував світу особу, яка стала символом віри та молитви для багатьох людей.

Богородиця прославляє Бога за Його мудрість і милосердя, навіть через власні страждання.

Різдво Богородиці, Доменіко Гірландайо (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 8 вересня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Лихословити і сваритися

Ображати близьких, лаятися

Надягати порваний або брудний одяг

Змітати на підлогу залишки їжі

Ділити хліб із незнайомцями

Купати дітей - може бути небезпечно.

Також не рекомендується займатися важкою фізичною працею. Натомість церква радить присвятити день молитвам до Бога і Діви Марії.

Народні прикмети і традиції цього дня

Зранку іній на траві - погода буде поганою

Багато павутиння на деревах - до теплої погоди

Птахи летять близько до землі - до похолодання

Багато лушпиння на цибулі - зима буде морозною

Схід чи захід сонця червоний - буде дощ із вітром.

За традиціями, сьогодні бездітні жінки моляться до Діви Марії про допомогу. У храмах проводять служби, після яких віряни подають милостиню жебракам.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Іван, Георгій, Марія.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: