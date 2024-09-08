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Різдво Пресвятої Богородиці: що не можна робити сьогодні, традиції і прикмети

Неділя 08 вересня 2024 06:00
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Різдво Пресвятої Богородиці: що не можна робити сьогодні, традиції і прикмети Церковне свято 8 вересня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 8 вересня, свято - православні українці святкують Різдво Пресвятої Богородиці за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Свято Різдва Пресвятої Богородиці відзначає народження Діви Марії, доньки праведних Іоакима з Анною, які довго молилися про дитину й обіцяли посвятити її Богові. Коли їх бажання здійснилося, вони назвали доньку Марією, як велів їм Ангел Божий.

Свято Різдва Пресвятої Богородиці було встановлено в IV столітті завдяки княгині Ользі, яка побудувала храм на честь народження Матері Божої. Це свято означає початок важливої події для порятунку людства і є радісним днем, коли Бог дарував світу особу, яка стала символом віри та молитви для багатьох людей.

Богородиця прославляє Бога за Його мудрість і милосердя, навіть через власні страждання.

Різдво Пресвятої Богородиці: що не можна робити сьогодні, традиції і прикмети

Різдво Богородиці, Доменіко Гірландайо (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 8 вересня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Лихословити і сваритися
  • Ображати близьких, лаятися
  • Надягати порваний або брудний одяг
  • Змітати на підлогу залишки їжі
  • Ділити хліб із незнайомцями
  • Купати дітей - може бути небезпечно.

Також не рекомендується займатися важкою фізичною працею. Натомість церква радить присвятити день молитвам до Бога і Діви Марії.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Зранку іній на траві - погода буде поганою
  • Багато павутиння на деревах - до теплої погоди
  • Птахи летять близько до землі - до похолодання
  • Багато лушпиння на цибулі - зима буде морозною
  • Схід чи захід сонця червоний - буде дощ із вітром.

За традиціями, сьогодні бездітні жінки моляться до Діви Марії про допомогу. У храмах проводять служби, після яких віряни подають милостиню жебракам.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Іван, Георгій, Марія.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Міжнародний день грамотності
  • День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості в Україні
  • День міста Дніпро
  • День пам'яті жертв фашизму
  • Міжнародний день солідарності журналістів
  • Всесвітній день фізіотерапії
  • День вибачень
  • День посиденьок на кухні.

Раніше ми розказували про Воздвиження Хреста Господнього - головні заборони і традиції великого свята.

Також дізнайтеся тексти трьох найсильніших молитов на Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Вікіпедія.

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